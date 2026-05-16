Κάτω υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες ο Έλληνας άλτης έκανε πολύ καλή εμφάνιση.

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τη φετινή του παρουσία στον ανοιχτό στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας την πρώτη θέση στα «Βεργώτεια» στην Κεφαλονιά.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε άλμα στα 8,21 μέτρα, δείχνοντας από νωρίς εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενός από τους κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως στο άλμα εις μήκος.

Η εμφάνισή του προκάλεσε θετικές εντυπώσεις, καθώς ο Τεντόγλου μπήκε δυναμικά στη νέα σεζόν, αφήνοντας υποσχέσεις για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις στη συνέχεια των αγώνων του καλοκαιριού.

