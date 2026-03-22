Δεν μπόρεσε να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο.

Εκτός μεταλλίων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου, στο Τορούν.

Μακριά από τον καλό εαυτό του έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου. Με καλύτερο άλμα στα 8,19μ. στην έκτη και τελευταία προσπάθεια του, ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης κατέλαβε την έκτη θέση στον τελικό του μήκους, χωρίς να καταφέρει να διακριθεί.

Ο νικητής της διοργάνωσης το 2022 και το 2024 έδωσε συνέχεια στις «χαμηλές πτήσεις» της χρονιάς και από νωρίς τέθηκε εκτός βάθρου.

Στο φινάλε των πρώτων προσπαθειών, ο Τεντόγλου βρισκόταν στην τέταρτη θέση με 8,09μ., πίσω από τον Σαραμπογιούκοβ (8,22μ.), τον Μπάλντε (8,17μ.), και τον Φουρλάνι (8,16μ.). Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Έλληνας πρωταθλητής προσγειώθηκε στα 8,15μ., διατηρώντας τη θέση του στην πρώτη πεντάδα. Στην τρίτη και τέταρτη προσπάθεια σημείωσε 8,06μ. και 8,00μ. αντίστοιχα, ενώ στην πέμπτη προσπάθεια επέστρεψε με 8,12μ.

Στην έκτη και τελευταία προσπάθεια, ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,19μ., ολοκληρώνοντας τον αγώνα του στην έκτη θέση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ με άλμα στα 8,46μ. στην έκτη του προσπάθεια, ενώ το ασημένιο ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι με 8,39μ. Το χάλκινο κατέληξε στον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ με 8,31μ.

Υπενθυμίζεται πως η Αναστασία Ντραγκομίροβα κατέλαβε την 11η θέση στο πένταθλο στο Τορούν, στην πρώτη της εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ συγκέντρωσε 4.120 πόντους και έφτασε κοντά στο φετινό ρεκόρ της, 4.176, που είναι ταυτόχρονα και ατομική επίδοση.

Έδειξε, δε ότι μπορεί να πετύχει ακόμα καλύτερο σύνολο, καθώς τόσο στο ύψος, όσο και στο μήκος, έχει στα πόδια της πολύ καλύτερες επιδόσεις.

Στα του απογευματινού προγράμματος, το μήκος δεν βγήκε σύμφωνα με τις μεγάλες, σε αυτό το αγώνισμα, δυνατότητές της, καθώς είχε καλύτερο άλμα στα 5.86, και ακόμα ένα στα 5.85 συν ένα άκυρο. Πήρε 807 βαθμούς και έπεσε από την 8η, στη 11η θέση της κατάταξης.