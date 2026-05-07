Γιατί επιμένει πως η πολυδιάσπαση είναι η χαρά του Μητσοτάκη.

Με αφορμή το ρεπορτάζ των Παιχνιδιών Εξουσίας με τίτλο «Η ώρα του Σωκράτη Φάμελλου- Κορυφώνονται οι διεργασίες το επόμενο δεκαπενθήμερο» (ΕΔΩ) δεχτήκαμε τηλεφώνημα από τον Δημήτρη Παπαδημούλη πως δεν είναι ακριβείς οι αναφορές μας σε αυτόν.

Η στήλη αναδημοσιεύει εντελώς πρόσφατη ανάρτησή του από το f/b που εκφράζει απολύτως τις θέσεις του:

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- Η ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!

Θα το επαναλάβω και ας ακουστεί υπερβολικό. Οι καιροί απαιτούν και η κοινωνική πλειοψηφία ζητά πολιτική αλλαγή. Και αυτό μπορεί να το επιτύχει μόνον ένα ισχυρό μέτωπο συνεργασίας, των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, με βάση ένα κοινό πρόγραμμα.

Αυτό το εντεινόμενο μήνυμα αγωνίας παίρνω από την κοινωνία, ως ενεργός πολίτης πλέον, που έχει αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό πολιτική.

Μόνον έτσι μπορεί να αποτραπεί και μια τρίτη θητεία με Κυβέρνηση Δεξιάς στην Ελλάδα και η επέλαση του Τραμπισμού αλά ελληνικά.

Μόνον έτσι θα μπει φρένο στην διαρκή αύξηση της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων , της διαφθοράς και της συγκάλυψης των ατελείωτων σκανδάλων.

Αυτά έχουν σφραγίσει την επταετία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, μαζί με την υπονόμευση του κράτους δικαίου και την ενίσχυση της κομματοκρατίας, σε βάρος της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Μόνον έτσι μπορεί να κυβερνηθεί η Ελλάδα με περισσότερη δικαιοσύνη και εντιμότητα, για να βελτιωθεί η θέση των πολλών και των ασθενέστερων.

Μακάρι να ακούσουν το μήνυμα όλες οι δυνάμεις του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Μακάρι να αναλάβουν επιτέλους ενωτικές πρωτοβουλίες, χωρίς άλλη καθυστέρηση, όσες δυνάμεις και πρόσωπα, το θέλουν και το μπορούν.

Ο πολυκερματισμός, η περιχαράκωση και η διαίρεση είναι συνταγή αποτυχίας και ήττας.

Η κοινωνική πλειοψηφία και ιδίως ο κόσμος της ευρύτερης αριστεράς, ζητά και πιέζει για πολιτική αλλαγή. Και αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ενότητα και συνεργασία.

Κανείς και καμία δεν μπορεί μόνος του. Η ισχύς εν τη ενώσει. Το διαίρει και βασίλευε είναι η χαρά του Μητσοτάκη!».

Β.Σκ.