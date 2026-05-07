O Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με νέα στρατιωτική κλιμάκωση αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Μπορεί χθες ο Λευκός Οίκος να δήλωνε αισιόδοξος στο Axios για την επίτευξη συμφωνίας μιας σελίδας με την Τεχεράνη, ωστόσο - 24 ώρες μετά - το Ιράν εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση.

Ανώτερο μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου απέρριψε την Τετάρτη το σχέδιο χαρακτηρίζοντάς το «λίστα επιθυμιών» των Αμερικανών, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα διαβιβάσει τις απόψεις της επί της πρότασης των ΗΠΑ στους Πακιστανούς μεσολαβητές.

Ο πρόεδρος Τραμπ επέμεινε χθες ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες» και ότι μια συμφωνία είναι πιθανή, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα του «καταβάλλει προσπάθειες ώστε αυτή η εκεχειρία να μετατραπεί σε μόνιμο τέλος του πολέμου».

Στο δημοσίευμά του, το Axios περιέγραψε το νέο σχέδιο Τραμπ ως ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόσησης 14 σημείων που θα μπορούσε να θέσει το πλαίσιο για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μεταξύ των όρων που αναφέρονται είναι η αναστολή του ιρανικού πυρηνικού εμπλουτισμού, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το μέσο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές - όλες ανώνυμες - που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις. Οι πηγές αυτές φέρονται να υποστηρίζουν ότι πολλοί από τους όρους του μνημονίου θα εξαρτηθούν από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι δύο πηγές με γνώση επί των διαπραγματέσεων επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που δημοσίευσε αρχικά το Axios, ωστόσο η πρόταση δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια.

Μετά την «αισιοδοξία», απειλές

Απαντώντας στο δημοσίευμα του Axios, ο Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, εκπρόσωπος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Οι Αμερικανοί δεν θα κερδίσουν σε έναν πόλεμο που χάνουν όσα δεν κατάφεραν να κερδίσουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις».

Πρόσθεσε ακόμη ότι το Ιράν «έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο», προειδοποιώντας ότι εάν οι ΗΠΑ δεν «παραδοθούν και δεν προχωρήσουν στις αναγκαίες παραχωρήσεις», τότε η Τεχεράνη θα δώσει «σκληρή απάντηση που θα προκαλέσει μεταμέλεια».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ απείλησε επίσης με νέα κλιμάκωση, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε συμφωνία, «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και μάλιστα σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από πριν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η επιχείρηση «Epic Fury» - η αρχική αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν - θα ολοκληρωθεί «υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα αποδεχθεί όσα έχουν συμφωνηθεί». Η δήλωση αυτή έγινε μετά την ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί αφού.... πέτυχε τους στόχους της.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο «μεταξύ άλλων», ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Τεχεράνη.

«Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να πετύχουμε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι νικήσαμε».

Το φιάσκο της «Επιχείρησης Ελευθερίας» και το μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης για τα Στενά

Την Τρίτη ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται το σχέδιο «Project Freedom», λίγες μόλις ημέρες μετά την εξαγγελία του και λίγες ώρες αφού τέθηκε σε ισχύ. Η επιχείρηση είχε στόχο την αποκατάσταση της ροής πετρελαίου και τη σταδιακή επαναφορά της παγκόσμιας οικονομίας στην κανονικότητα, μέσω της συνοδείας εγκλωβισμένων πλοίων από τον Περσικό Κόλπο διαμέσου των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν δεν έχει αντιδράσει επίσημα στην αναστολή του σχεδίου, ωστόσο οι Φρουροί της Επανάστασης άφησαν να εννοηθεί ότι τα Στενά θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά εφόσον υπάρξει «τέλος στις απειλές των επιτιθέμενων».

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, από την οποία διέρχεται συνήθως περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, βρίσκεται ουσιαστικά υπό αποκλεισμό από το Ιράν από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στις αρχές Απριλίου, ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν εκεχειρία, στο πλαίσιο της οποίας η Τεχεράνη σταμάτησε τις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ωστόσο, ελάχιστα πλοία έχουν καταφέρει έκτοτε να περάσουν από τα Στενά.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης δικό τους αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, υποστηρίζοντας ότι έχουν σταματήσει δεκάδες πλοία. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πυροβόλησε και ακινητοποίησε ιρανικό πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο επιχειρούσε να σπάσει τον αποκλεισμό.

«Πλήρης συντονισμός» Τραμπ - Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με τον Τραμπ αναφορικά με το Ιράν.

«Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και ο σημαντικότερος είναι η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού της χώρας», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την πρώτη ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο.

Ο Νετανιάχου έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ, «υπεύθυνο για επιθέσεις κατά ισραηλινών οικισμών και για πλήγματα εναντίον στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF)».

Σημειώνεται πως παρά τη συμφωνία εκεχειρίας, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις, κατηγορώντας αμοιβαία η μία πλευρά την άλλη για παραβιάσεις.

Οι περισσότερες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν πλήξει τον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με ρουκέτες και drones κατά ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.