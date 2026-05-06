Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε νωρίτερα την εκτίμηση πως βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, κάνοντας λόγο για ένα μνημόνιο κατανόησης μίας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις.

Αφού ευχαρίστησε πλοιοκτήτες και πλοιάρχους για την συνεργασία τους με τις ιρανικές αρχές, το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

«Με τις απειλές των επιτιθέμενων να έχουν εξουδετερωθεί και με την εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων, θα διασφαλιστεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω των Στενών», ανέφερε η ανακοίνωση των Φρουρών σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Υπενθυμίζεται πως οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν πρόσφατα παρουσιάσει οδηγίες για την ασφαλή διέλευση «αθώων» πλοίων από το Στενό, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα εμποδίζουν σκάφη που μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά με προορισμό τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ωστόσο, δεν διευκρινίζεται ποιοι είναι οι νέοι κανόνες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Την ίδια ώρα, ο ανταποκριτής του Al Jazeera στην Τεχεράνη, Ρεσούλ Σερντάρ Ατάς, αναφέρει ότι, σύμφωνα με πηγές, οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται σε αυτή τη φάση αποκλειστικά στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Λένε ότι οτιδήποτε άλλο αποτελεί κατασκευασμένα και παραπλανητικά δημοσιεύματα», τόνισε.

«Δεν επιβεβαιώνουν ότι διαπραγματεύονται το πυρηνικό τους πρόγραμμα, ούτε τις περιφερειακές πολιτικές ασφάλειας, τις σχέσεις τους με συμμάχους ή το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι όλα αυτά δεν συζητούνται τώρα και έχουν εξαιρεθεί».

Σύμφωνα πάντα με τον έν λόγω ρεπορτάζ, το Ιράν προτείνει μια διαδικασία τριών σταδίων: οι πρώτες 30 ημέρες θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στον τρόπο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και στη συνέχεια διάλογος περιφερειακής ασφάλειας με τις γειτονικές χώρες.

Τι λέει η Ουάσινγκτον για τις διαπραγματεύσεις - Axios: Κοντά σε συμφωνία «μίας σελίδας»

Επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους, το Axios μίλησε σήμερα για μια συμφωνία - ή καλύτερα για ενά μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, που σύμφωνα με την Ουάσινγκτον επρόκειτο άμεσα να συναφθεί.

Στη σημερινή του μορφή, το κείμενο προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη περιόδου 30ήμερων διαπραγματεύσεων για λεπτομερή συμφωνία σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές ενδέχεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ ή στη Γενεύη, σύμφωνα με δύο πηγές.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 30 ημερών, οι ιρανικοί περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα στο Στενό και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αίρονται σταδιακά, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή να επανεκκινήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου, η διάρκεια του μορατόριουμ βρίσκεται υπό ενεργή διαπραγμάτευση, με τρεις πηγές να αναφέρουν ότι θα είναι τουλάχιστον 12 χρόνια, ενώ μία άλλη τοποθετεί πιθανό συμβιβασμό στα 15 χρόνια. Το Ιράν είχε προτείνει 5ετές πάγωμα, ενώ οι ΗΠΑ ζητούσαν 20 χρόνια.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να συμπεριληφθεί πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε παραβίαση από το Ιράν θα επιμηκύνει το μορατόριουμ. Σημειώνεται πως μετά τη λήξη του, το Ιράν θα μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο σε χαμηλό επίπεδο 3,67%.

Το μνημόνιο θα δεσμεύει παράλληλα το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αλλά ούτε και να προχωρήσει σε δραστηριότητες στρατιωτικοποίησης του προγράμματος.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, συζητείται επίσης ρήτρα που θα προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα λειτουργεί υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ ενδέχεται να κληθεί να αποδεχθεί ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών ελέγχων από επιθεωρητές του ΟΗΕ.

Δύο πηγές του Axios υποστηρίζουν, τέλος, πως εξετάζεται το ενδεχόμενο το Ιράν να απομακρύνει από τη χώρα το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, με μία πηγή να αναφέρει ότι μια πιθανή επιλογή είναι... η μεταφορά του υλικού στις ΗΠΑ.