Η Anytime περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης στη Ρουμανία, με την πλήρη ενεργοποίηση της εμπορικής της παρουσίας στη ρουμανική αγορά μετά την είσοδό της το 2025.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η εταιρεία επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση της τοπικής της δομής, στην ενίσχυση της ομάδας της, καθώς και στην προσαρμογή του επιχειρηματικού της μοντέλου στις ιδιαίτερες ανάγκες της ρουμανικής αγοράς. Με αυτές τις βάσεις, η Anytime ανεβάζει ρυθμούς στη ρουμανική αγορά, με έμφαση στην ενίσχυση των πωλήσεων, την αναγνωρισιμότητα του brand και τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών.

Το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια φάση δυναμικής ανάπτυξης και εμπορικής επιτάχυνσης. Στο πλαίσιο αυτό η Anytime ενισχύει περαιτέρω τις εμπορικές της δραστηριότητες, αυξάνει την ορατότητά της στην αγορά και διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, δημιουργώντας ισχυρές προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της πέρα από την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων (MTPL), με την εισαγωγή προϊόντων μικτής ασφάλισης αυτοκινήτου (CASCO), καθώς και επιπλέον ασφαλιστικών λύσεων, σε ευθυγράμμιση με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.

Το νέο αυτό κεφάλαιο σηματοδοτήθηκε στο Βουκουρέστι μέσα από μια ξεχωριστή εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν η τοπική ομάδα, συνεργάτες από τη Ρουμανία, καθώς και ανώτατα στελέχη του Ομίλου Interamerican και της Achmea. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, ο Πάνος Κούβαλης, Chief Operations Officer, η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer, ο René Scholten, Chief Financial Officer, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τη στρατηγική σημασία της ρουμανικής αγοράς για τα σχέδια ανάπτυξης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, δήλωσε σχετικά: «Η Ρουμανία αποτελεί στρατηγική αγορά για εμάς, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της ασφάλισης. Μετά τον πρώτο χρόνο παρουσίας και προσαρμογής μας στην αγορά, περνάμε πλέον σε μια νέα φάση, με επίκεντρο την ενίσχυση της εμπορικής μας δραστηριότητας. Θα αξιοποιήσουμε τη διεθνή μας εμπειρία, προσαρμόζοντας τις λύσεις της Anytime στις ανάγκες της ρουμανικής αγοράς και συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της».

O Αντώνης Τσακνάκης, Country Manager της Anytime Ρουμανίας επισήμανε: «Φέρνουμε μια νέα προσέγγιση στην αγορά της Ρουμανίας, όπου η ασφάλιση γίνεται απλή, άμεσα προσβάσιμη και έχει ουσιαστική αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο πρώτος χρόνος μας στη χώρα ήταν μια περίοδος προσαρμογής, κατά την οποία διαμορφώσαμε και βελτιώσαμε το μοντέλο μας. Πλέον, περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της πλήρους εμπορικής δραστηριοποίησης με στόχο να αναπτυχθούμε με συνέπεια και να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο, μακροπρόθεσμο συνεργάτη για τους πελάτες στη Ρουμανία, μέσα από απλότητα, διαφάνεια και ουσιαστική υποστήριξη».

Σε συνέχεια της μέχρι σήμερα πορείας της, η Anytime επενδύει σε ψηφιακές δυνατότητες και αναπτύσσει νέα προϊόντα με στόχο να συμβάλει ενεργά στον εκσυγχρονισμό της ρουμανικής ασφαλιστικής αγοράς και να εδραιωθεί ως μια σταθερή και αξιόπιστη δύναμη που επιταχύνει τον μετασχηματισμό της αγοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο της εμπορικής της παρουσίας, η Anytime υλοποιεί την πρώτη ολοκληρωμένη διαφημιστική της καμπάνια στη Ρουμανία, η οποία λανσάρεται στις 4 Μαΐου, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και τη δυναμική είσοδο του brand στην αγορά. Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται το τηλεοπτικό σποτ «The Car Wash», το οποίο αναδεικνύει με σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο την έννοια της διαφάνειας στην ασφάλιση, αναδεικνύοντας την αξία της σαφήνειας και της απλότητας στις ασφαλιστικές λύσεις. Η καμπάνια αναπτύσσεται μέσα από ένα πολυκαναλικό πλάνο επικοινωνίας, με παρουσία σε τηλεόραση, ψηφιακά μέσα, κοινωνικά δίκτυα, ραδιόφωνο και υπαίθρια προβολή, ενισχύοντας την εμπορική της δυναμική και την περαιτέρω ανάπτυξή της στη ρουμανική αγορά. Μπορείτε να δείτε το βίντεο της καμπάνιας εδώ.