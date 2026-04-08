Ανείπωτη θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο προκάλεσε η απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου, όπου η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Από νωρίς τη Μεγάλη Τετάρτη, πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον χώρο για να αποτίσει φόρο τιμής στον άνθρωπο που σημάδεψε όσο λίγοι το ρουμανικό ποδόσφαιρο, ενώ τελέστηκε και τρισάγιο στη μνήμη του.

Το «παρών» έδωσαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, αλλά και από την πολιτική και τον πολιτισμό, την ώρα που εκατοντάδες πολίτες περίμεναν υπομονετικά για να πουν το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο τεχνικό.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία του γιου του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, κοιτώντας συχνά προς τον ουρανό έχοντας στην αγκαλιά του την μητέρα του, Νέλι. Μετά το πέρας της τελετής, χαιρετούσε έναν-έναν όσους βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του πατέρα του.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ομιλία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ιονούτ Λουπέσκου, ο οποίος μίλησε για την καθοριστική επιρροή του Λουτσέσκου, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως δασκάλου και καθοδηγητή για ολόκληρες γενιές.

Όταν είχε ξαναλυγίσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Τελευταία φορά που ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε δακρύσει δημόσια λόγο του Μιρτσέα ήταν 20 χρόνια πριν, το 2005. Τότε, πατέρας και γιος είχαν βρεθεί αντιμέτωποι. Ο Ραζβάν, όντας προπονητής της Ραπίντ Βουκουρεστίου είχε επικρατήσει με σκορ 1-0 της Σαχτάρ Ντονέτσκ, η οποία είχε στον πάγκο της τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, στην συνέντευξη τύπου, την ώρα που ο Ραζβάν μιλούσε στους δημοσιογράφους ο Μιρτσέα μπήκε στην αίθουσα και τον φίλησε στοργικά στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή, ο Ραζβάν δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του όταν αντιλήφθηκε την περηφάνια που είχε νιώσει ο πατέρας του μετά από αυτή την νίκη.

