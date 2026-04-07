Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στις 4 Απριλίου.

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θρηνεί, καθώς έφυγε το βράδυ της Μ.Τρίτης (07/04) ο θρυλικός Ρουμάνος προπονητής, Μιρτσέα Λουτσέσκου, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 4 Απριλίου, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Τις τελευταίες ημέρες η υγεία του παρουσίασε επιδείνωση, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Στο πλευρό του βρισκόταν ο γιος του, Ραζβάν, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρουμανία αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, 05/04.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία του ρουμανικού ποδοσφαίρου, έχοντας σπουδαία καριέρα σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Ίντερ και η Σαχτάρ Ντονέτσκ αλλά και στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών Βουκουρεστίου ενημερώνει ότι σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 8:30 μ.μ., διαπιστώθηκε ο θάνατος του κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους Ρουμάνους προπονητές και ποδοσφαιριστές, ο πρώτος που προκρίθηκε με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1984. Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του στην καρδιά τους, ως εθνικό σύμβολο.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του!»