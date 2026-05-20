Το 5ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, ταξιδεύει στον Καναδά, στην πίστα του Μόντρεαλ, και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 24 Μάϊου, στις 23:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και ετεροχρονισμένα στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 22 Μαΐου και το Σάββατο 23 Μαΐου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Στο Μόντρεαλ του Καναδά, στη γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ, στις όχθες του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου, θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο ο 5 ος αγώνας του πρωταθλήματος, στη θρυλική πίστα Ζιλ Βιλνέβ. Η πίστα του Καναδά είναι μια ημιμόνιμη εγκατάσταση πάνω στο τεχνητό Νησί της Παναγίας, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για την Έκθεση του 1967 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ομάδες και οδηγοί βρίσκονται εκεί μία φορά τον χρόνο, σε έναν αγώνα πάντα απρόβλεπτο. Εκεί, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε το 2007 την πρώτη νίκη της καριέρας του και μετρά συνολικά 7 νίκες στη συγκεκριμένη διαδρομή. Την τελευταία δεκαετία, ο Βρετανός έχει σημειώσει 3 νίκες, άλλες 3 έχει ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ πέρυσι νικητής ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes.

Ο Κίμι Αντονέλι ανέβηκε πέρυσι, στον Καναδά, για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1, στο βάθρο. Φέτος, επιστρέφει ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, έχοντας διαφορά 20 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ, καθώς κέρδισε στους τελευταίους 3 αγώνες.

Η πίστα των 4.361 μέτρων φέρει το όνομα του Ζιλ Βιλνέβ και διαθέτει 6 αριστερές και 8 δεξιές στροφές, ενώ έχει μία από τις χαμηλότερες μέσες ωριαίες ταχύτητες της σεζόν.

Η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η πρόσφυση κατά την έξοδο από τις πιο αργές στροφές —στις οποίες περιλαμβάνεται και το πέταλο που οδηγεί στη μεγάλη ευθεία— είναι τα κλειδιά για να είσαι ανταγωνιστικός. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η ακρίβεια στην αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι προσπεράσεις είναι εφικτές, ειδικά στο τέλος της ευθείας που οδηγεί στο τελευταίο σικέιν. Στην έξοδο αυτού του σικέιν καιροφυλακτεί ο «Τοίχος των Πρωταθλητών», που πήρε το όνομά του από τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές: τον Ντέιμον Χιλ, τον Μίχαελ Σουμάχερ και τον Ζακ Βιλνέβ, οι οποίοι το 1999 εγκατέλειψαν στο ίδιο σημείο, χτυπώντας στον εξωτερικό τοίχο της στροφής.

Στο μεγαλύτερο μέρος του έτους, η πίστα χρησιμοποιείται μόνο από πεζούς και ποδηλάτες, με αποτέλεσμα οι χρόνοι των γύρων να βελτιώνονται σημαντικά όσο στρώνεται με γόμα η αγωνιστική γραμμή.

Για τρίτη φορά φέτος, μετά την Αυστραλία και το Μαϊάμι, θα χρησιμοποιηθούν οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας: η C5 ως μαλακή, η C4 ως μέση και η C3 ως σκληρή. Η επιλογή είναι ένα βήμα πιο σκληρή σε σχέση με πέρυσι. Οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι μέτριες έως χαμηλές, ενώ οι διαμήκεις είναι λίγο πιο έντονες —χωρίς όμως να θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλές— λόγω του βίαιου φρεναρίσματος και της έντονης επιτάχυνσης που ακολουθεί.

Η επιφάνεια του οδοστρώματος είναι λεία. Κλειδί για έναν γρήγορο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές είναι το οριακό πέρασμα από τους τοίχους, σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κερμπ. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί αγώνας Sprint στο Μόντρεαλ. Επομένως, είναι σημαντικό για τους οδηγούς να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερους γύρους στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών, ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

Ακόμη και το παραμικρό λάθος τιμωρείται αυστηρά. Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο κάνει λόγο για άστατες συνθήκες και πιθανές βροχές.

Η φετινή διοργάνωση θα είναι το 55ο Grand Prix του Καναδά, με το πρώτο να έχει διεξαχθεί το 1967.

Ο αγώνας έχει φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: πριν από το Μόντρεαλ, διεξαγόταν στο Mosport, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Τορόντο, καθώς και στο χιονοδρομικό κέντρο Mont- Tremblant, 145 χιλιόμετρα από το Μόντρεαλ.

Ο Μίχαελ Σουμάχερ και ο Λιούις Χάμιλτον μοιράζονται το ρεκόρ νικών με επτά ο καθένας, ενώ έχουν επίσης από 6 pole positions. Η πιο επιτυχημένη ομάδα είναι η McLaren με 13 νίκες, ακολουθούμενη από τη Ferrari με 12 και τη Williams με 7.

Ο αγώνας του 2011 έχει καταγραφεί στα βιβλία των ρεκόρ ως το μεγαλύτερο Grand Prix όλων των εποχών σε διάρκεια, καθώς διήρκεσε τέσσερις ώρες, τέσσερα λεπτά και 39,537 δευτερόλεπτα. Τελικά, ο Τζένσον Μπάτον, ο οποίος βρισκόταν τελευταίος στον 37 ο γύρο, κατέκτησε τη νίκη για λογαριασμό της McLaren.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 5ου GRAND PRIX ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΣΕ ΑΝΤ1+ ΚΑΙ ΑΝΤ1

• F1 FP1 22/ 5 19:30 ΑΝΤ1+

• F2 Qualifying 22/5 21:00 ANT1+

• F1 Sprint Qualifying 22/5 23:30 ΑΝΤ1+

• F1 Academy Opening Race 23/5 16:45 ANT1+

• F1 Sprint 23/5 19:00 ΑΝΤ1+

• F2 Sprint Race 23/ 5 21:10 ΑΝΤ1+

• F1 Qualifying 23/ 5 23:00 ΑΝΤ1+

• F1 Academy Reverse Grid Race 24/ 5 01:05 ANT1+

• F1 Academy Feature Race 24/ 5 17:45 ANT1+

• F2 Feature Race 24/5 19:05 ΑΝΤ1+

• F1 Formula 1 Show 24/5 22:00 ΑΝΤ1+

• F1 Race 24/5 23:00 ΑΝΤ1+

• F1 Race (ετεροχρονισμένο) 25/5 01:00 ΑΝΤ1

• F1 Formula 1 Show 25/5 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

«Formula 1 Show» και «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Στην εκπομπή «Formula 1 Show» του ΑΝΤ1+, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, συνέντευξη του επικεφαλής μονοθεσίων της FIA, Νικόλα Τομπάζη, σχετικά με τις φετινές αλλαγές στους κανονισμούς, αλλά και τις παρεμβάσεις που αποφάσισε να κάνει στην πορεία η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Στον προηγούμενο αγώνα, στο Μαϊάμι, είχαμε παρέλαση αστέρων από κάθε χώρο.

Ο κάτοχος δύο Βραβείων Όσκαρ, Mahershala Ali, ο κάτοχος τριών Χρυσών Σφαιρών, Colin Farrell, ο ηθοποιός και οδηγός αγώνων Patrick Dempsey, ο επιθετικός της Inter Miami, Luis Suarez, αλλά και ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Tommy Hilfiger μιλούν στον Πάνο Σεϊτανίδη για την εμπειρία τους στη Formula 1.

Όσο για τους οδηγούς, μιλούν στην κάμερα του ΑΝΤ1 για τις διορθωτικές κινήσεις στους κανονισμούς, αλλά και για τον περίφημο «Τοίχο των Πρωταθλητών» στην πίστα Ζιλ Βιλνέβ. Στο τιμόνι της εκπομπή θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης και Μαρία Θωμά μαζί με τον Γιώργο Ανανίδα, τη Μαρία Ανδρεάδη, τον Κώστα Λεώνη.

Μετά το τέλος της εκπομπής, η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με την εκπομπή «Formula 1 Stories». Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται την ιστορία των Ζιλ και Ζακ Βιλνέβ, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστα του Καναδά.

Το 1978, ο Ζιλ πετυχαίνει την παρθενική του νίκη με τη Ferrari υπό πολικές συνθήκες. Μετά τον θάνατό του, το 1982, το σιρκουί μετονομάζεται σε «Ζιλ Βιλνέβ», φέροντας το συγκινητικό μήνυμα «Salut Gilles». Ο γιος του, Ζακ, τερματίζει 2 ος με τη Williams και, το 1997, κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, εκπληρώνοντας το όνειρο του πατέρα του. Το πάθος της οικογένειας Βιλνέβ χάρισε στον Καναδά μία θέση στην παγκόσμια ελίτ της Formula 1.

Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων του τριημέρου από το ΑΝΤ1+ θα ολοκληρωθεί - όπως πάντα - με τη μάχη του συναρπαστικού πρωταθλήματος NASCAR Cup Series. Μετά το All-Star Race, ο θεσμός επιστρέφει σε αγώνες πρωταθλήματος, με το περίφημο Coca-Cola 600 να διεξάγεται στη Charlotte Motor Speedway. Η δράση θα αρχίσει στη 1:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου.

NASCAR Coca-Cola 600, Charlotte Motor Speedway 25/5 01:00 ΑΝΤ1+

Θα συνεχίσει η Mercedes το εντυπωσιακό σερί νικών της ή θα υπάρξουν νέες ανατροπές στη μάχη του τίτλου; Σε μια πίστα που παραδοσιακά χαρίζει συγκινήσεις.