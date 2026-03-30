Στην κορυφή του βάθρου βρέθηκε ο Νίκι Αντινέλι στο 3ο Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου στην Ιαπωνία.

Καταιγιστικές ανατροπές και μια νέα γενιά οδηγών στο προσκήνιο, σημάδεψαν το 3ο Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, που πραγματοποιήθηκε στη θρυλική πίστα της Σουζούκα, στην Ιαπωνία, την Κυριακή 29 Μαρτίου, με αποκλειστική μετάδοση από το ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr) και σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Κίμι Αντονέλι, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κατακτά τη 2η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρκ να συμπληρώνει το βάθρο στην 3η θέση.

Η εκπομπή «Formula 1 Show», με τους Τάκη Πουρναράκη, Πάνο Σεϊτανίδη και Μαρία Θωμά, που προηγήθηκε του αγώνα, μετέφερε τον παλμό της πρεμιέρας του πρωταθλήματος και παρουσίασε πολλά αποκλειστικά θέματα.

Μεταξύ άλλων, παρακολουθήσαμε μια αποκλειστική συνέντευξη ενός ακόμη Ιταλού οδηγού-θρύλου, του Ρικάρντο Πατρέζε, ο οποίος μίλησε στον Πάνο Σεϊτανίδη.

Παράλληλα, η οδηγός της McLaren στο F4 British Championship, Έλα Λόιντ, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε τα σχετικά βίντεο εδώ:

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίστηκε με το «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, όπου οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στις ιστορικές στιγμές της Formula 1, όπου μας ταξίδεψε πίσω στον χρόνο και θυμηθήκαμε τις θρυλικές συγκρούσεις του Άιρτον Σένα με τον Αλέν Προστ στη Σουζούκα, το 1989 και το 1990, που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή.

Όσα έγιναν στο 3ο Grand Prix στην Ιαπωνία την Κυριακή 29 Μαρτίου

Ποτέ ξανά στην ιστορία της Formula 1, δεν έχει βρεθεί ένας 19χρονος επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Κίμι Αντονέλι πέτυχε τη δεύτερη φετινή νίκη του και την πρώτη στη Σουζούκα, παρά την κακή εκκίνηση που τον έριξε στην 6 η θέση. Ο οδηγός της Mercedes πάλεψε για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης και στάθηκε τυχερός όταν βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας στον 22ο γύρο.

Ο Τζορτζ Ράσελ, με την άλλη Mercedes, είχε μόλις αλλάξει ελαστικά, ενώ οι άλλοι διεκδικητές των θέσεων στο βάθρο (Πιάστρι, Νόρις, Λεκλέρκ), το είχαν κάνει νωρίτερα.

Ο Αντονέλι, όπως και ο Χάμιλτον, εκμεταλλεύτηκαν το αυτοκίνητο ασφαλείας, που βγήκε λόγω της εξόδου του Μπέαρμαν, και άλλαξαν λάστιχα από μέση σε σκληρή γόμα, εξοικονομώντας 10 δευτερόλεπτα.

Ο Όσκαρ Πιάστρι, που έστριψε πρώτος στην πρώτη στροφή, τερμάτισε στη 2η θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ εξασφάλισε την 3η θέση.

Όπως και στους προηγούμενους δύο γύρους, ο 3ος αγώνας της σεζόν είδε σημαντικές ανακατατάξεις στο grid μετά το σβήσιμο των φώτων.

Παρότι ο Κίμι Αντονέλι είχε μια απογοητευτική εκκίνηση, ο Όσκαρ Πιάστρι και ο Σαρλ Λεκλέρκ πραγματοποίησαν εντυπωσιακά ξεκινήματα. Αυτό επέτρεψε στον Πιάστρι να αποκτήσει άμεσα προβάδισμα, το οποίο ο οδηγός της McLaren διατήρησε μέχρι το προγραμματισμένο του πιτ στοπ.

Αν και το δικό του στοπ ήταν καθαρό, το αυτοκίνητο ασφαλείας, λίγους γύρους αργότερα, ευνόησε τον Αντονέλι. Μην έχοντας μπει ακόμη για αλλαγή, ο νεαρός Ιταλός κεφαλαιοποίησε την κατάσταση,διατηρώντας την πρωτοπορία - μια θέση που δεν εγκατέλειψε για το υπόλοιπο του αγώνα.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας ενεργοποιήθηκε όταν ο Μπέαρμαν, ακολουθώντας τον Κολαπίντο, έκανε λάθος, καθώς δεν υπολόγισε τη διαφορά ταχύτητας (50 km/h) λόγω ανάκτησης ενέργειας στην Alpine (τα φώτα αναβόσβηναν κανονικά). Έτσι, αναγκάστηκε να κάνει κίνηση αποφυγής, πάτησε εκτός πίστας και συγκρούστηκε με τα προστατευτικά ελαστικά. Το μέγιστο της επιβράδυνσης που δέχτηκε, έστω και για χιλιοστά του δευτερολέπτου, ο νεαρός Βρετανός έφτασε τα 50g. Ευτυχώς, χάρη και στην παθητική ασφάλεια των μονοθεσίων της Formula 1, βγήκε μόνο με μερικούς μώλωπες.

Απόλυτα κυρίαρχος σε ρυθμό, ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος στην πίστα και, μετά την επανεκκίνηση, δημιούργησε γρήγορα σημαντική διαφορά από το γκρουπ που τον καταδίωκε.

Πίσω του, οι Πιάστρι, Χάμιλτον, Ράσελ και Λεκλέρκ έδωσαν μια τρομερή μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου. Αξιοσημείωτο είναι ότι και ο Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το αυτοκίνητο ασφαλείας, όπως και ο Αντονέλι, μπαίνοντας αμέσως για αλλαγή.

Ο Βρετανός κατάφερε να περάσει τον Ράσελ στην επανεκκίνηση, δεν μπόρεσε όμως να διατηρηθεί για πολύ στην 3η θέση και υπέκυψε στην πίεση των Ράσελ, Λεκλέρκ και Νόρις.

Ο Πιάστρι τελικά αναδείχθηκε επικεφαλής αυτού του γκρουπ, τερματίζοντας 2ος . Πίσω από τον οδηγό της McLaren, ο Λεκλέρκ κατέλαβε την 3η θέση.

Ο Μονεγάσκος επικράτησε έπειτα από μια λαμπρή μάχη σώμα με σώμα, αρχικά με τον Χάμιλτον και στη συνέχεια με τον Ράσελ, ο οποίος αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την τέταρτη θέση στη Σουζούκα.

Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερες από επτά δεκαετίες για να επαναληφθεί ένα τέτοιο επίτευγμα: από το 1953 είχε να πετύχει Ιταλός οδηγός δύο συνεχόμενες νίκες στη Formula 1, όταν ο αείμνηστος Αλμπέρτο Ασκάρι είχε επικρατήσει σε Ολλανδία και Βέλγιο. Ο Κίμι Αντονέλι, με τις δύο νίκες του, προηγείται πλέον στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με 72 βαθμούς. Ο Τζόρτζ Ράσελ υποχώρησε στη δεύτερη θέση με 63 βαθμούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ ανέβηκε στην τρίτη με 49 βαθμούς.

Αντίστοιχα, στους κατασκευαστές προηγείται η Mercedes με 135 βαθμούς, με τη Ferrari να ακολουθεί με 90 βαθμούς. Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία ως ο νεότερος οδηγός - και ο πρώτος έφηβος - που τέθηκε επικεφαλής της βαθμολογίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1.

απίστευτος σήμερα! Προφανώς είναι πολύ νωρίς για να σκεφτόμαστε το πρωτάθλημα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Έκανα μια απαίσια εκκίνηση και πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξω τι συνέβη.

Οι εκκινήσεις είναι το αδύνατο σημείο μου φέτος και πρέπει να το βελτιώσω, γιατί μπορείς εύκολα να κερδίσεις ή να χάσεις αγώνες από αυτό. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα χωρίς το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά σίγουρα έκανε τη ζωή μου πολύ πιο εύκολη.

Είναι απίστευτο συναίσθημα να αγωνίζεσαι σε μια τόσο ιστορική πίστα. Οι οπαδοί στην Ιαπωνία είναι φανταστικοί και μας δίνουν ώθηση κάθε φορά που βγαίνουμε στην πίστα».

Δείτε τις δηλώσεις των Αντονέλι, Πιάστρι και Λεκλέρκ:

Τον Απρίλιο δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα Grand Prix στο Μπαχρέιν και τη Σ. Αραβία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα οποία είναι πιθανό, εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να μπουν εκ νέου στο πρόγραμμα στο φινάλε της σεζόν.

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού, στο Μαϊάμι, την Κυριακή 3 Μαΐου, στις 23:00 ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Μη χάσετε στιγμή!