SEAT και CUPRA θα κορυφώσουν τον μετασχηματισμό τους σε μια καθοριστική χρονιά με το λανσάρισμα του CUPRA Raval, του πρώτου 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου που θα παραχθεί στο Martorell, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας χρονιάς για τη μάρκα.

Με γνώμονα τη φιλοδοξία να ηγηθεί της αστικής ηλεκτρικής κινητικότητας, SEAT CUPRA προετοιμάζονται για τη μαζική παραγωγή του πρώτου μοντέλου της οικογένειας αστικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα παράγει στην Ισπανία το Brand Group Core του VW Group.

«Εισερχόμαστε σε μια ιστορική χρονιά. Στο Martorell, το επίκεντρο της μελλοντικής κινητικότητας, βρισκόμαστε στην τελική φάση της προετοιμασίας για τη μαζική παραγωγή του CUPRA Raval, του αυτοκινήτου που θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τη μάρκα. Είμαστε υπερήφανοι που ηγούμαστε από την Ισπανία του project των αστικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων για λογαριασμό του Brand Group Core του Volkswagen Group. Μετασχηματίσαμε τις εγκαταστάσεις μας, εκπαιδεύσαμε τις ομάδες μας και βελτιστοποιήσαμε τις διαδικασίες μας για να το καταστήσουμε εφικτό. Σήμερα, ο στόχος να προωθήσουμε την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη από την Ιβηρική Χερσόνησο είναι πιο κοντά από ποτέ.»

Markus Haupt, CEO SEAT CUPRA

TO MARTORELL ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ SEAT CUPRA συνεχίζουν να προχωρούν στον βιομηχανικό τους μετασχηματισμό και πραγματοποιούν τα τελευταία βήματα πριν από τη μαζική παραγωγή του CUPRA Raval.

Αυτό το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας βιομηχανοποίησης, γνωστό ως «series 0», επιτρέπει στην ομάδα παραγωγής να επικυρώσει διεξοδικά τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας πριν από την έναρξη της κανονικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της, η εταιρεία έχει προσαρμόσει μια έκταση περίπου 160.000 τ.μ. στο εργοστάσιο του Martorell για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανανεώνοντας τη Γραμμή Παραγωγής 1, ενσωματώνοντας 1.000 νέα ρομπότ στη φάση του αμαξώματος και εγκαθιστώντας 60 καλούπια για εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρέσας PXL. Επιπλέον, έχουναναπτυχθεί τέσσερα νέα χρώματα αμαξώματος για αυτή την οικογένεια οχημάτων. Σε αυτό προστίθεται η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της αυτοματοποιημένης γέφυρας μήκους 600 μέτρων, η οποία συνδέει το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο, με τη Γραμμή 1 του συγκροτήματος συναρμολόγησης. Το σύστημα αυτό, τοποθετημένο σε ύψος πέντε μέτρων, εξασφαλίζει συνεχή και αποδοτική ροή των μπαταριών απευθείας προς τη γραμμή παραγωγής.

«Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο του βιομηχανικού μας μετασχηματισμού, επαληθεύοντας και βελτιστοποιώντας τηλειτουργία των εγκαταστάσεών μας, που ήδη αποτελούν σημείο αναφοράς στον κλάδο. Το Martorell συνεχίζει να εξελίσσεται και με την άφιξη των νέων ηλεκτρικών μοντέλων, θα εδραιώσει τη θέση του ως το επίκεντρο της μελλοντικής κινητικότητας: ένα ευέλικτο εργοστάσιο ικανό να παράγει 100% ηλεκτρικά, υβριδικά και αποδοτικά μοντέλα με καύση για διάφορες μάρκες του Volkswagen Group, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτό το έργο αντικατοπτρίζει την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των ομάδων της SEAT CUPRA στο Martorell και της Volkswagen Navarra, οι οποίες εργάστηκαν από κοινού για να προωθήσουν έναν μετασχηματισμό που τοποθετεί τον Όμιλο στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής ηλεκτροκίνησης.»

André Kleb, Chief Production Officer (CPO) - Iberian Peninsula Volkswagen Group Brand Group Core

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ SEAT CUPRA ηγούνται της ομάδας συνεργασίας για την ανάπτυξη της οικογένειας αστικών ηλεκτρικών οχημάτων για το Brand Group Core του Volkswagen Group, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα από τρεις διαφορετικές μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία: το CUPRA Raval και το Volkswagen ID. Polo στο εργοστάσιο του Martorell, καθώς και το Skoda Epiq και το Volkswagen ID. Cross στις εγκαταστάσεις της Volkswagen Navarra.

Για την υλοποίηση αυτού του έργου, οι ομάδες της SEAT CUPRA και της Volkswagen Navarra έχουν συνεργαστεί στενά και έχουν ήδη ολοκληρώσει περισσότερες από 560.000 ώρες εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μετασχηματισμού προς την ηλεκτροκίνηση. Με τη φιλοδοξία να ηγηθούν της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη, το έργο αυτό αποτελεί σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη των μοντέλων. Η Ισπανία φιλοξενεί περισσότερους από 90 προμηθευτές και 110 μονάδες παραγωγής, που καλύπτουν από κοινού το 70% του κόστους των υλικών, εδραιώνοντας τη χώρα ως βασικό πυλώνα στο βιομηχανικό οικοσύστημα του έργου.

Το CUPRA Raval θα είναι το πρώτο μοντέλο αυτής της οικογένειας που θα κυκλοφορήσει στους δρόμους. Το λανσάρισμά του σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη μάρκα και τη γέννηση ενός τμήματος οχημάτων που θα επαναπροσδιορίσει τους κανόνες της ηλεκτροκίνησης. Τόσο η SEAT όσο και η CUPRA συνεχίζουν να προχωρούν στην προσέγγιση της βιώσιμης κινητικότητας προς τους οδηγούς και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.