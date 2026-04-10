Το CUPRA Raval είναι ένα αυτοκίνητο για πρωτοπόρους, κυνηγούς εμπειριών και όσους αναζητούν έντονες συγκινήσεις, ζώντας στο έπακρο κάθε στιγμή πίσω από το τιμόνι.

Το CUPRA Raval ξυπνά το συναίσθημα με το τολμηρό στυλ, τη ριζοσπαστική προσέγγιση, τις εκφραστικές λεπτομέρειες και τον αντισυμβατικό χαρακτήρα του.

Συνδυάζοντας την ακριβή δυναμική της CUPRA με ανώτερα χαρακτηριστικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό, μετατρέπει την πόλη σε πεδίο εμπειριών για όσους αναζητούν αξέχαστες διαδρομές.

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με το δυναμικό του σχήμα και την επιβλητική σιλουέτα, το CUPRA Raval αποπνέει αμέσως μοναδικότητα και συναίσθημα, δημιουργώντας ισχυρή παρουσία στον δρόμο. Οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα του: από τους προβολείς Matrix LED και τις κρυφές, φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών, μέχρι το φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA μπροστά και πίσω - καθιστώντας το Raval αναγνωρίσιμο μέρα και νύχτα.

Πίσω από το τιμόνι, οι πελάτες ανακαλύπτουν ένα πλήρως οδηγοκεντρικό cockpit με σπορ θέση οδήγησης και καθίσματα CUP Bucket. Παράλληλα, ο καθηλωτικός εσωτερικός φωτισμός - με δυναμικές προβολές φωτεινής δέσμης στα πάνελ των θυρών - μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τη διάθεση του οδηγού- μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μία άκρως συναισθηματική εμπειρία.

ΣΠΟΡ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ

Η ακριβής και ζωηρή δυναμική, σε συνδυασμό με τη σπορ συμπεριφορά, προσφέρουν απολαυστική εμπειρία οδήγησης, υποστηριζόμενη από τεχνολογία και καινοτομίες της CUPRA, όπως το ηλεκτρονικό διαφορικό ολίσθησης και η ανάρτηση DCC Sport.

Ως απόλυτη έκφραση του σπορ DNA της μάρκας, το CUPRA Raval διαθέτει χαμηλό πλαίσιο για σταθερότητα και πρόσφυση, βελτιστοποιημένη ανάρτηση και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες οδήγησης και τη δυναμική συμπεριφορά ενός συμπαγούς αστικού EV.

ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ

Το CUPRA Raval ξαναγράφει τους κανόνες, συνδυάζοντας την ευελιξία και τις επιδόσεις ενός hatchback με τον χώρο και την προσαρμοστικότητα μοντέλων μεγαλύτερων κατηγοριών. Με μήκος 4 μ., εκπληκτικά πολυχρηστικό εσωτερικό και χώρο αποσκευών 441 λίτρων, δημιουργεί μια νέα κατηγορία που συνδυάζει τον αστικό δυναμισμό με την ευρυχωρία και την πρακτικότητα.

Το CUPRA Raval προσφέρεται με ευρεία γκάμα επιλογών και νέα χρώματα - όπως το ιριδίζον Plasma ή αποκλειστικά ματ φινιρίσματα - καθώς και δύο συνδυασμούς δίχρωμης οροφής, επιτρέποντας στους οδηγούς να εκφράσουν την προσωπικότητά τους και να το προσαρμόσουν στο δικό τους στυλ.

Από τον εσωτερικό σχεδιασμό και τον φωτισμό μέχρι τον καθηλωτικό ήχο και την προηγμένη συνδεσιμότητα, το CUPRA Raval προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής και την προσωπικότητα κάθε οδηγού.

Ένα ηχοσύστημα 12 ηχείων Sennheiser με καθηλωτικό ήχο και το e-launch προσδίδουν σε κάθε διαδρομή ταυτότητα και αυθεντικότητα, με τεχνολογία και χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα συναντώνται μόνο σε ανώτερες κατηγορίες μοντέλων.

Το CUPRA Raval σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Martorell και βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Το CUPRA Raval αποτυπώνει τη συνεχή εμμονή της μάρκας να επαναπροσδιορίζει τα όρια του αυτοκινητιστικού design.

Με την πρώτη ματιά, το CUPRA Raval ξεχωρίζει με τις συμπαγείς του αναλογίες, τον σπορ χαρακτήρα και το προσανατολισμένο στις επιδόσεις DNA, σχεδιασμένο για αστικές περιπέτειες. Η δυναμική σιλουέτα και οι έντονες, αντισυμβατικές γραμμές αποπνέουν συναίσθημα και μια αίσθηση μοναδικότητας.

Συμπαγές αλλά επιβλητικό, το CUPRA Raval έχει μήκος 4.046 mm, πλάτος 1.784 mm και ύψος 1.518 mm, με μεταξόνιο 2.600 mm.

ΤΟΛΜΗΡΗ, HIGH-TECH ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Στο μπροστινό μέρος, η σχεδίαση παραπέμπει σε «ρύγχος καρχαρία», με καθαρές, δυναμικές γραμμές που χαρίζουν ένταση, χαρακτήρα και σφρίγος στο αυτοκίνητο. Το φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA* και οι προβολείς Matrix LED με δυναμικές ακολουθίες φωτισμού προσδίδουν στο Raval μια τολμηρή και υψηλής τεχνολογίας εμφάνιση παρατηρώντας το από μπροστά.

Πέρα από την αισθητική, τα προηγμένα φώτα προσαρμόζονται αυτόματα στο περιβάλλον και τις συνθήκες οδήγησης, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο υψηλής τεχνολογίας σε κάθε διαδρομή.

Οι κομψές πλευρικές επιφάνειες του αυτοκινήτου ενσωματώνουν κρυφές, φωτιζόμενες χειρολαβές θυρών, αναδεικνύοντας τη μινιμαλ αισθητική και την αεροδυναμική του απόδοση.

Ο σχεδιασμός του πίσω μέρους ενισχύει το DNA της CUPRA, με έναν εντυπωσιακό διαχύτη και 3D εφέ φωτισμού. Τα πίσω φωτιστικά σώματα που εκτείνονται οριζόντια και το φωτιζόμενο λογότυπο χωρίς περίγραμμα αναδεικνύουν οπτικά το πλάτος, ενώ η νέα διάταξη των φώτων όπισθεν και ομίχλης στους κάτω ανακλαστήρες προσφέρει μια πιο καθαρή και κομψή ταυτότητα φωτισμού.

Το CUPRA Raval έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην αεροδυναμική, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση στην κατηγορία του. Βασισμένο σε αυτή την αρχή, ενσωματώνει μια πλήρως βελτιστοποιημένη στρατηγική ροής αέρα, όπου οι προεξέχουσες πίσω γραμμές C, οι μπροστινές αεροκουρτίνες, οι αεροδυναμικά σχεδιασμένοι τροχοί, οι χωνευτές χειρολαβές θυρών, η πίσω αεροτομή και τα ενεργά πτερύγια της μάσκας (active grill shutter) συνεργάζονται για τον έλεγχο της ροής και τη μείωση της αντίστασης. Το αποτέλεσμα είναι η χαμηλότερη αεροδυναμική αντίσταση που έχει επιτευχθεί ποτέ σε μοντέλο CUPRA, προς όφελος της αποδοτικότητας.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Το CUPRA Raval προσφέρει άφθονες δυνατότητες εξατομίκευσης του εξωτερικού, ξεκινώντας από τις ζάντες αλουμινίου, που συνδυάζουν στυλ, λειτουργικότητα και επιδόσεις. Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν έως και οκτώ σχέδια: μία 17", δύο 18" και έως πέντε 19", ισορροπώντας στυλ και επιδόσεις.

Μια πλήρης παλέτα επτά εξωτερικών χρωμάτων, που περιλαμβάνει αποκλειστικές ματ και ιριδίζουσες αποχρώσεις, προσκαλεί τους οδηγούς να εκφράσουν την προσωπικότητά τους. Το CUPRA Raval είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που διαθέτει τη βαφή Plasma Iridescent, η οποία αλλάζει αποχρώσεις, από Cyan, Blue και Indigo σε Rose Red, ανάλογα με το φως.

Επιπλέον, διακριτικά ματ φινιρίσματα όπως τα Manganese και Century Bronze τονίζουν τον τολμηρό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Τέλος, η οροφή προσφέρεται σε Manhattan Grey ή Midnight Black και σε συνδυασμό με επιλεγμένα εξωτερικά φινιρίσματα, δημιουργεί εντυπωσιακό δίχρωμο εφέ.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του CUPRA Raval ενσαρκώνει το επόμενο βήμα στην αντισυμβατική σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας, συνδυάζοντας αεροδυναμική απόδοση με δυναμική και τολμηρή αισθητική.

ΟΔΗΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το εσωτερικό του CUPRA Raval δημιουργεί ισχυρή σύνδεση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου, μέσα από τον μοναδικό φωτισμό, την ψηφιακή ενσωμάτωση, τα φυσικά χειριστήρια στο τιμόνι και τις απτικές λεπτομέρειες. Αναδεικνύει έτσι το συναισθηματικό, οδηγοκεντρικό πνεύμα που χαρακτηρίζει την CUPRA. Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης και η δυναμική, σπορ διάταξη της καμπίνας καλούν τον οδηγό να βιώσει μία νέα διάσταση εμπειρίας πίσω από το τιμόνι.

Η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα απελευθερώνει ωφέλιμο αποθηκευτικό χώρο, ενώ η εργονομικά σχεδιασμένη διάταξη εξασφαλίζει εύκολο και άμεσο χειρισμό. Οι ενσωματωμένες διεπαφές για τις λειτουργίες κλιματισμού και infotainment διαμορφώνουν ένα μινιμαλιστικό και εργονομικό περιβάλλον.

Το CUPRA Raval ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις διαμορφώσεις εσωτερικού, καθεμία με τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα. Το εσωτερικό PULSE περιλαμβάνει σπορ καθίσματα με κεντρικά τμήματα από 100% ανακυκλωμένο υλικό, τόσο μπροστά όσο και πίσω, συνδυάζοντας άνεση και ανθεκτικότητα με έμφαση στις επιλογές πιο βιώσιμων υλικών.

Το εσωτερικό IMMERSIVE περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα τύπου bucket με λειτουργία μνήμης, και επένδυση Dinamica®, όπου η πλάτη και τα προσκέφαλα αποτελούνται από 73% ανακυκλωμένες μικροΐνες, προσφέροντας πιο σπορ χαρακτήρα με υψηλής ποιότητας φινίρισμα. Τα κεντρικά τμήματα των πίσω πλευρικών καθισμάτων χρησιμοποιούν υφάσματα από 100% ανακυκλωμένο υλικό.

Το εσωτερικό FEEL αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα με διαφορετικό τρόπο, συνδυάζοντας καθίσματα τύπου bucket με υψηλής ποιότητας vegan δέρμα για μια τολμηρή και σύγχρονη εμφάνιση. Τα υφάσματα στα προσκέφαλα και στα κεντρικά τμήματα των μπροστινών καθισμάτων, καθώς και στα κεντρικά τμήματα των πίσω πλευρικών καθισμάτων, περιέχουν τουλάχιστον 36% ανακυκλωμένο υλικό.

Στην κορυφή της γκάμας, το πακέτο AHEAD αποτελεί ορόσημο για την CUPRA. Εισάγει τα καθίσματα CUP Bucket με 3D-πλεκτή επένδυση, μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία. Η καινοτόμος αυτή τεχνική κατασκευής πλέκει κάθε κάλυμμα κατά παραγγελία με 100% ανακυκλωμένο υλικό, μειώνοντας τα υπολείμματα υφασμάτων και προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία στο σχεδιασμό, στην εξατομίκευση και στην τολμηρή αισθητική. Επιπλέον, τα 3D-τυπωμένα στοιχεία στο ταμπλό ενισχύουν την προοδευτική προσέγγιση της CUPRA στον σχεδιασμό, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Το σύστημα εσωτερικού φωτισμού είναι έξυπνο και ατμοσφαιρικό, προσαρμοζόμενο σε κάθε συνθήκη οδήγησης και διάθεση. Ο κρυφός φωτισμός προσφέρει επτά διαφορετικά σενάρια, με χρώματα και δυναμικά εφέ που αναβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία στην καμπίνα και υποστηρίζουν τις ψηφιακές οθόνες.

Στο κέντρο του cockpit, το Smart Light Next Generation μετατρέπει τον φωτισμό σε αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού. Ενσωματωμένο στο ταμπλό, παρέχει σαφή οπτική ανατροφοδότηση για τα συστήματα υποβοήθησης, όπως η ανίχνευση τυφλού σημείου και ενεργοποιείται με ξεχωριστά animations σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως το e‑launch.

Εσωτερικά ο φωτισμός γίνεται ακόμη πιο καθηλωτικός με τις δυναμικές προβολές φωτεινής δέσμης στις πόρτες, ένα χαρακτηριστικό μοναδικό στην κατηγορία. Ένας προβολέας, ενσωματωμένος στο ταμπλό, προβάλλει κινούμενα γραφικά στα πάνελ των θυρών, επεκτείνοντας τον φωτισμό του εσωτερικού πέρα από τα συνήθη σημεία.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το νέο ενσωματωμένο σύστημα με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και οθόνη infotainment 12,9 ιντσών επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει όλες τις παραμέτρους του Raval.

Με το ανασχεδιασμένο τιμόνι, που διαθέτει φυσικά κουμπιά καθώς και δορυφορικούς διακόπτες για τα προγράμματα οδήγησης και paddles αναγεννητικής πέδησης, το CUPRA Raval ενισχύει τη συμμετοχή του οδηγού και τη σύνδεσή του με το αυτοκίνητο.

Παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις, το Raval προσφέρει γενναιόδωρο χώρο αποσκευών 441 λίτρων, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες ενός ταξιδιού. Αυτό είναι εφικτό χάρη στη διάταξη του οχήματος, καθώς στο πίσω μέρος δεν υπάρχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης.

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΖΟΥΝ

Το CUPRA Raval έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει μια δυναμική και συναισθηματική εμπειρία που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα αστικά ηλεκτρικά μοντέλα. Βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen, υιοθετεί προσθιοκίνητη διάταξη και χαμηλό κέντρο βάρους, στοιχεία που αυξάνουν την ευελιξία και εξασφαλίζουν τη γνώριμη υψηλή πρόσφυση και σπορ οδική συμπεριφορά της CUPRA.

Ένα νέο, ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα ηλεκτροκίνησης μειώνει την πολυπλοκότητα, τον αριθμό εξαρτημάτων και το βάρος, βελτιστοποιώντας τις επιδόσεις και την κατανάλωση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο ευέλικτο, αποφασιστικό και έτοιμο για τις ανάγκες ενός αστικού τρόπου ζωής. Στην καρδιά του βρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας APP 290 τελευταίας γενιάς, σε συνδυασμό με τη μπαταρία Unified Cell της PowerCo, ενσωματωμένη στο δάπεδο μέσω τεχνολογίας cell-to-pack. Με την κατάργηση των περιβλημάτων των επιμέρους μονάδων, μειώνεται βάρος και απαιτούμενος χώρος, ενώ η ενεργειακή πυκνότητα αυξάνεται κατά περίπου 10% κάτι που μεταφράζεται άμεσα σε μεγαλύτερη αυτονομία και βελτιωμένη αποδοτικότητα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

Κάτω από το εντυπωσιακό εξωτερικό του CUPRA Raval κρύβεται ένα προηγμένο σύστημα ηλεκτροκίνησης υψηλών επιδόσεων. Το μοντέλο διατίθεται με ευρεία γκάμα κινητήρων και μπαταριών, σχεδιασμένων για να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, ενισχύοντας παράλληλα τα πασίγνωστα σπορ διαπιστευτήρια της CUPRA.

Το σπορ πλαίσιο του CUPRA Raval - 15 mm χαμηλότερο σε σχέση με τη στάνταρ πλατφόρμα - σε συνδυασμό με την ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, το μεγαλύτερο μετατρόχιο κατά 10 mm, το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης που αυξάνει την ευελιξία και το ESC Sport, προσφέρει στο Raval εξαιρετική οδική συμπεριφορά και μια πραγματικά απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Η δυναμική συμπεριφορά και η ειδική ρύθμιση για την CUPRA αναδεικνύουν το σπορ DNA του Raval. Το Dynamic Chassis Control χρησιμοποιεί προσαρμοζόμενα αμορτισέρ σε έως και 15 στάδια, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς να προσαρμόσουν την ανάρτηση ανάλογα με τις ανάγκες τους - από άνεση στην πόλη μέχρι πιο αποδοτική, σπορ ρύθμιση. Στο CUPRA mode, τα αμορτισέρ σκληραίνουν, μειώνοντας την κλίση του αμαξώματος και ενισχύοντας την απόκριση στη σπορ οδήγηση.

Το CUPRA Raval προσφέρει ελκτική πρόσφυση και πλευρικές επιταχύνσεις ανώτερες από τα πρότυπα της κατηγορίας του. Ως το πρώτο CUPRA εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης «one box», το Raval παρέχει βελτιωμένη αίσθηση στο πεντάλ και αποτελεσματική πέδηση μέσω ανάκτησης ενέργειας από τον κινητήρα. Επιπλέον, διαθέτει δισκόφρενα εμπρός και πίσω για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια.

Η απόδοση του CUPRA Raval ενισχύεται περαιτέρω με λειτουργίες όπως το One‑pedal Driving, που επιτρέπει ομαλή και άμεση επιβράδυνση, ενώ ανακτά ταυτόχρονα ενέργεια.

Μέσω της αυτόματης επιβράδυνσης με αναγεννητική πέδηση, το σύστημα μειώνει τη χρήση του πεντάλ φρένου και επιτρέπει στο Raval να σταματήσει πλήρως χωρίς ο οδηγός να πατήσει φρένο - ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε περιβάλλον πόλης με συχνές στάσεις εκκινήσεις (stop & go).

Το E‑Launch προσθέτει μια εντελώς νέα συναισθηματική διάσταση στην οδήγηση. Έχοντας εξελιχθεί αποκλειστικά από την CUPRA, προσφέρει την αίσθηση εκκίνησης σε αγώνα μέσα από μια συντονισμένη αλληλουχία εντυπωσιακού φωτισμού, κινούμενων γραφικών στο cockpit και ειδικά σχεδιασμένων ήχων στο εσωτερικό, μετατρέποντας κάθε επιτάχυνση από στάση σε μια συναρπαστική εμπειρία.

Η κορυφαία έκδοση CUPRA Raval VZ (166 kW / 226 PS) ανεβάζει ακόμα ψηλότερα τον πήχη. Εξοπλισμένη με ανάρτηση DCC Sport (Dynamic Chassis Control) με αυξημένες αποσβέσεις (+5%) για βελτιωμένη συμπεριφορά και σταθερότητα, ESC OFF mode, ζάντες 19’’ με φαρδύτερα ελαστικά 235 mm και ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, κάθε διαδρομή μετατρέπει κάθε ταξίδι σε μια μοναδική εμπειρία.

Αποκλειστικά στην έκδοση VZ, το ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (ESD) παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες οδήγησης μέσω αισθητήρων και κατανέμει τη ροπή μεταξύ των τροχών, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση, ιδιαίτερα στις κλειστές στροφές. Επιπλέον, τα σπορ ακραξόνια με ακόμα πιο αρνητικό camber και υψηλότερο κέντρο περιστροφής συνεισφέρουν στην πιο άμεση και συναρπαστική απόκριση του εμπρός άξονα.

Σε όλες τις εκδόσεις, η ρύθμιση του πλαισίου του CUPRA Raval κάνει την οδήγηση με υψηλές ταχύτητες εύκολη και απολαυστική. Οι άμεσες αντιδράσεις, ο ακριβής έλεγχος και η έντονη αίσθηση επαφής με τον δρόμο δημιουργούν την πραγματική αίσθηση gokart - ένα καθοριστικό στοιχείο της δυναμικής ταυτότητας της CUPRA.

Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές εκδόσεις. Προσφέρονται τέσσερις συνδυασμοί κινητήρα και μπαταρίας:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ

Το CUPRA Raval καθιστά τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα άνετη, συνοδεία ενός οικοσυστήματος φόρτισης που δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα και την ευελιξία.

Το απλό, plug-and-play Wallbox της CUPRA για γρήγορη και αξιόπιστη φόρτιση στο σπίτι προσφέρει στους πελάτες πλήρη έλεγχο της οικιακής φόρτισης.

Η μπαταρία 52 kWh στις εκδόσεις Endurance και VZ φορτίζεται από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά με χρήση ταχυφορτιστή DC, ενώ η μπαταρία 37 kWh (Raval Plus 99kW) φτάνει στο ίδιο επίπεδο σε 23 λεπτά.

Πέρα από την απλή φόρτιση, το CUPRA Raval λειτουργεί ως κινητή πηγή ενέργειας (powerbank) χάρη στην τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας στους οδηγούς να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές, όπως laptop ή ηλεκτρικά ποδήλατα, απευθείας από το αυτοκίνητο. Η διαχείριση γίνεται ψηφιακά μέσω του MyCUPRA App για smartphone ή απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του Raval, με έξυπνες λειτουργίες όπως το e-Route Planner και τη λειτουργία Plug & Charge για μοναδική δημόσια φόρτιση χωρίς κάρτες ή άλλες εφαρμογές.

Είτε φορτίζεται στο σπίτι με το CUPRA Charger Pro είτε μέσω ενός μηνιαίου προγράμματος με αποκλειστικές εκπτώσεις, το Raval διασφαλίζει πάντα διαθεσιμότητα ενέργειας. Το CUPRA Charger Pro προσφέρει 4G συνδεσιμότητα και πιστοποιημένη μέτρηση ενέργειας (MID), για πλήρη διαφάνεια και έξυπνη διαχείριση στο σπίτι. Το CUPRA Charger Connect προσθέτει Wi‑Fi και Ethernet, επιτρέποντας απομακρυσμένο έλεγχο και προγραμματισμό απευθείας από το smartphone σας.

ΝΕΟ CUPRA RAVAL VZ: ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΞΥΠΝΑ

Το νέο CUPRA Raval VZ είναι η ισχυρότερη και πιο σπορ έκδοση της γκάμας. Διαθέσιμο ήδη από το λανσάρισμα, αποδεικνύει ότι ηλεκτροκίνηση και επιδόσεις μπορούν να συνδυαστούν για την απόλυτη οδηγική εμπειρία.

Η έκδοση VZ (Veloz) είναι η κορωνίδα της γκάμας Raval, με ισχύ 166kW (226PS), ροπή 290Nm, τελική ταχύτητα 175 km/h και επιτάχυνση 0‑100 km/h σε μόλις 6.8 δευτερόλεπτα. Με μπαταρία 52kWh, προσφέρει αυτονομία περίπου 400 km.

Τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά της έκδοσης VZ περιλαμβάνουν Dinamica® καθίσματα τύπου Bucket, ανάρτηση DCC Sport με αυξημένες αποσβέσεις (+5%) για βελτιωμένη συμπεριφορά και πρόσφυση, ESC OFF mode, ζάντες 19’’ με φαρδύτερα ελαστικά 235 mm, ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης και E‑Launch, καθιστώντας αυτή την έκδοση την πιο ξεχωριστή εκδοχή ενός αστικού EV στη γκάμα CUPRA.

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΑ INFOTAINMENT

Ο εξοπλισμός εσωτερικού περιλαμβάνει σύστημα infotainment 12,9 ιντσών με νέο λειτουργικό Android και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών με διαφορετικές προβολές. Η οθόνη προσφέρει εντυπωσιακή οπτική απεικόνιση, με πυκνότητα pixel 200 DPI και γραφικά πολύ ανώτερα σε σχέση με στάνταρ οθόνες αυτοκινήτων.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ CUPRA ΜΕ ANDROID OS

Το CUPRA Raval διαθέτει το νέο λειτουργικό σύστημα Android, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον με εφαρμογές που κάνουν την εμπειρία χρήσης πιο εύκολη και βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα. Μέσω του Group Store, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές εφαρμογές τρίτων, απευθείας από την οθόνη του οχήματος.

Επιπλέον, όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο στο YouTube ή να ακούσουν μουσική στο Spotify, μετατρέποντας την καμπίνα σε ένα σύγχρονο ψηφιακό lounge.

Η πλοήγηση στο σύστημα infotainment γίνεται πιο εύκολη, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης χάρη στην έξυπνη παγκόσμια μηχανή αναζήτησης, αναβαθμισμένο φωνητικό βοηθό και περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης. Οι χρήστες μπορούν να συνδέουν απευθείας τα δεδομένα τους από το smartphone, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, ή να επωφελούνται από ένα δωρεάν πακέτο δεδομένων μέσω της συνδρομής CONNECT.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η συνδεσιμότητα φτάνει σε νέο επίπεδο με την ενσωμάτωση της εφαρμογής My CUPRA, που επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τις λειτουργίες του οχήματος - από τις ρυθμίσεις κλιματισμού, όπως «Refresh & Warm-up», μέχρι τον κρυφό, ατμοσφαιρικό φωτισμό - απευθείας από την οθόνη του smartphone τους.

Το CUPRA Raval προσφέρει μια μοναδική ηχητική εμπειρία με ένα στάνταρ σύστημα 7 ηχείων, που μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω του προαιρετικού Sennheiser Sound System με 12 ηχεία και ισχύ 475W. Το ολοκαίνουργιο αυτό σύστημα έχει σχεδιαστεί και ρυθμιστεί ειδικά για το Raval. Σε συνδυασμό με τον εντυπωσιακό ατμοσφαιρικό φωτισμό και τα φωτιστικά εφέ μέσα στην καμπίνα, προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία.

ΝΕΑ DRIVING MODES

Ο «ήχος οχήματος» στο εσωτερικό του CUPRA Raval είναι εμπνευσμένος από τους αγώνες Formula E και ενεργοποιείται στα προγράμματα Performance και CUPRA, βυθίζοντας τον οδηγό σε μια πιο ζωντανή και συναρπαστική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για ό,τι συμβαίνει κάτω από το καπό. Εξελίσσεται δυναμικά ανάλογα με την ταχύτητα, τη ροπή και την πίεση στο γκάζι, καθιστώντας κάθε στιγμή πίσω από το τιμόνι μοναδική.

SMART ENTRY

Το CUPRA Raval προσφέρει μια ολοκληρωμένη αστική εμπειρία οδήγησης, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, άνεση και λειτουργικότητα για τη σύγχρονη ζωή στην πόλη. Η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα εξασφαλίζεται με ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου 15 W και θύρες USB-C υψηλής ισχύος έως 90 W (συμπεριλαμβανομένων και των δύο πίσω θυρών).

Η πρόσβαση και η ασφάλεια ενισχύονται με χωνευτές χειρολαβές θυρών, το σύστημα Kessy Advanced, το Digital Key και ενσωματωμένο συναγερμό, προσφέροντας άνεση και σιγουριά στην καθημερινή χρήση.

Η άνεση στο εσωτερικό αναβαθμίζεται με διζωνικό έλεγχο κλιματισμού Climatronic, έναν ηλεκτροχρωματικό μεσαίο καθρέπτη και κομψές σχεδιαστικές λεπτομέρειες σε όλη την καμπίνα.

Η οδήγηση και η στάθμευση στην πόλη είναι απλή διαδικασία χάρη στους αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, σε συνδυασμό με την κάμερα οπισθοπορείας, που εξασφαλίζουν μέγιστη ορατότητα και σιγουριά. Η πρακτικότητα ενισχύεται από το διπλό δάπεδο στο πορτμπαγκάζ, ενώ οι πίσω διαχύτες αέρα αναδεικνύουν τον σπορ και υψηλής ποιότητας χαρακτήρα του CUPRA Raval.

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΡΟΦΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το CUPRA Raval διαθέτει 7 αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού αερόσακου που λειτουργεί σαν μαξιλάρι προστασίας μεταξύ των εμπρός επιβατών σε περίπτωση πλευρικής πρόσκρουσης. Η Multifunction Interior Camera παρακολουθεί την κόπωση του οδηγού, ενώ τα νέα συστήματα Travel Assist και Emergency Assist προσφέρουν υψηλού επιπέδου ημιαυτόνομη υποστήριξη.

Το CUPRA Raval διαθέτει όλα τα απαραίτητα για ασφαλή και εύκολη οδήγηση και στάθμευση στην πόλη. Το Intelligent Park Assist επιτρέπει στο όχημα να στρίβει αυτόματα σε παράλληλες και κάθετες θέσεις στάθμευσης, μειώνοντας το άγχος σε στενούς αστικούς δρόμους.

Για μεγαλύτερη άνεση, το Remote Park Assist επιτρέπει τη στάθμευση του CUPRA Raval από απόσταση μέσω smartphone, προσφέροντας μέγιστη ευελιξία ακόμα και σε στενούς χώρους. Η ασφάλεια ενισχύεται επιπλέον με το Rear Traffic Alert, που ανιχνεύει τη διέλευση οχημάτων κατά την οπισθοπορεία και βοηθά στην αποφυγή ενδεχόμενων συγκρούσεων. Συμπληρώνοντας το σύστημα, η Top View Camera προσφέρει πανοραμική θέα 360° γύρω από το όχημα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ορατότητα και ακριβή χειρισμό σε κάθε συνθήκη.

Με τη νέα προαιρετική λειτουργία Pre-Crash, το αυτοκίνητο αντιδρά όχι μόνο σε πιθανές συγκρούσεις εμπρός και πίσω, αλλά και στις πλευρικές. Το σύστημα αυξάνει την ασφάλεια προετοιμάζοντας ενεργά το όχημα για μια πιθανή σύγκρουση: κλείνει τα παράθυρα και την ηλιοροφή, ενεργοποιεί τα αλάρμ και προσαρμόζει αυτόματα τις ζώνες ασφαλείας των μπροστινών καθισμάτων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι μπροστινές ζώνες ασφαλείας προσαρμόζονται αυτόματα, προσφέροντας τη βέλτιστη συγκράτηση για διαφορετικούς σωματότυπους. Επιπλέον, το Pedal Missed Operation System αναγνωρίζει αν ο οδηγός έχει πατήσει κατά λάθος το γκάζι αντί για το φρένο και σταματά το αυτοκίνητο σε περίπτωση ανίχνευσης εμποδίου.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας καλύπτουν και τις καταστάσεις μετά από σύγκρουση: η ECU αερόσακων και ο Καταγραφέας Συμβάντων (Event Data Recorder) συνεργάζονται για να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της ζημιάς και να αποστείλουν μια αναφορά συνεργείου (Workshop Call), απλοποιώντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία επισκευής.

Το νέο σύστημα Emergency Assist, σε περίπτωση αδιαθεσίας του οδηγού, ενεργοποιεί τα φώτα αλάρμ, φρενάρει σταδιακά το αυτοκίνητο και το οδηγεί με ασφάλεια στη δεξιά λωρίδα μέχρι να σταματήσει ή, αν υπάρχει αρκετός χώρος, στην άκρη του δρόμου και τελικά ενεργοποιεί την κλήση έκτακτης ανάγκης.

Το Travel Assist υποστηρίζει οδήγηση σε δρόμους χωρίς διαγραμμίσεις και προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα σε σημεία όπου οι υπόλοιποι οδηγοί έχουν ήδη επιβραδύνει, όπως πριν από σαμαράκια. Το σύστημα αναγνωρίζει επίσης φωτεινούς σηματοδότες, πινακίδες προτεραιότητας και στοπ.

Το CUPRA Raval έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις αστικές συγκρούσεις χαμηλής ταχύτητας, ενσωματώνοντας στοιχεία ελεγχόμενης παραμόρφωσης που περιορίζουν τις ζημιές και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ασφάλισης.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

Το CUPRA Raval πήρε το όνομά του από τη συνοικία El Raval της Βαρκελώνης, την πιο τολμηρή, δημιουργική και ασυμβίβαστη αστική περιοχή της πόλης. Μια γειτονιά που ξεχωρίζει για την ακατάπαυστη, νεανική της ενέργεια και δημιουργικότητα - στοιχεία που αποτυπώνουν ιδανικά το χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου σχεδιασμένου να αμφισβητεί τα καθιερωμένα και να εμπνέει μια νέα γενιά οδηγών.

Με την επιλογή του ονόματος της πιο ζωντανής συνοικίας της Βαρκελώνης, η CUPRA σπάει τα στερεότυπα γύρω από τα ηλεκτρικά οχήματα και απευθύνεται σε ένα προοδευτικό κοινό που αναζητά έντονες εμπειρίες, χωρίς συμβιβασμούς σε απόδοση και σχεδίαση, στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας.

Αυτό το μοντέλο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μέσο μεταφοράς, καθώς εκφράζει την πρόθεση της μάρκας να εκδημοκρατίσει την ηλεκτρική κινητικότητα για μια νέα γενιά, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές αξίες της: συναίσθημα και απόδοση.

Σε κάθε σχεδιαστική γραμμή και σε κάθε κιλοβάτ της ισχύος του, το CUPRA Raval αποδεικνύει ότι μόνο αμφισβητώντας τα καθιερωμένα μπορούμε να βιώσουμε στο έπακρο το μέλλον της πόλης.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ RAVAL: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το CUPRA Raval θα διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις με πλήθος επιλογών εξατομίκευσης, δίνοντας σε κάθε οδηγό τη δυνατότητα να εκφράσει το δικό του «Raval Spirit» και να το συνδέσει με τον τρόπο ζωής του. Είτε επιθυμούν περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη μπαταρία για μεγαλύτερη αυτονομία, είτε έναν ισορροπημένο συνδυασμό και των δύο, υπάρχει μια πρόταση που καλύπτει τις ανάγκες τους.

Με την κυκλοφορία του, θα προσφέρονται τρεις αποκλειστικές εκδόσεις λανσαρίσματος, καθεμία αποτυπώνοντας την ουσία του μοντέλου μέσα από μια μοναδική προοπτική και ενσαρκώνοντας το DNA της μάρκας:

Dynamic (155kW / 52kW)

Με προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας NMC, δυναμική οδική συμπεριφορά και αυτονομία περίπου 450 χλμ., το CUPRA Raval προσφέρει έναν πιο προσιτό τρόπο να ανακαλύψετε το πνεύμα της μάρκας - απλότητα που συγκινεί.

Dynamic Plus (155kW / 52kW)

Συνδυάζοντας δυναμικές οδηγικές συγκινήσεις με εξαιρετική άνεση και τεχνολογία, είναι εξοπλισμένο με Advanced ADAS, έξυπνες λειτουργίες στάθμευσης, προβολείς Matrix LED, καθίσματα τύπου bucket και το υψηλής πιστότητας ηχοσύστημα 12 ηχείων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Sennheiser Mobility. Προσφέρει επίσης εκτεταμένη αυτονομία περίπου 450 χλμ.

VZ Extreme (166kW / 52kW)

Η απόλυτη έκφραση των επιδόσεων. Συνδυάζει αδιαπραγμάτευτη ισχύ με υπεύθυνη καινοτομία, ενώ κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει συναρπαστική οδηγική εμπειρία, χρησιμοποιώντας παράλληλα βιώσιμα υλικά και τεχνολογίες. Με αυτονομία περίπου 400 χλμ., δεν είναι μόνο η πιο ισχυρή έκδοση· είναι η απόδειξη ότι οι κορυφαίες επιδόσεις μπορούν να συνυπάρξουν με υπευθυνότητα.

Το CUPRA Raval VZ Extreme διαθέτει πλήρη εξοπλισμό, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καθίσματα CUP Bucket με τεχνολογία 3D πλέξης, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε χρώμα Sulfur Green με ελαστικά υψηλής απόδοσης και εντυπωσιακό ματ φινίρισμα σε Manganese.

Εκτός από τις τρεις αποκλειστικές εκδόσεις λανσαρίσματος, το CUPRA Raval θα διατίθεται σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές:

Τα μοντέλα Raval (85 kW) και Raval Plus (99 kW) εφοδιάζονται με μπαταρία υψηλής τάσης LFP 37 kWh (net), προσφέροντας έξυπνη και αξιόπιστη απόδοση για καθημερινές αστικές μετακινήσεις, με δυνατότητα γρήγορης φόρτισης DC έως 90 kW.

Ανεβάζοντας τον πήχη, οι εκδόσεις Endurance (155 kW) και VZ (166) εφοδιάζονται με τη νέα μπαταρία NMC PowerCo unified cell 52 kWh (net), προσφέροντας αυτονομία έως 450 km (Endurance) και ταχύτητες φόρτισης DC έως 105 kW. Περισσότερη ελευθερία, λιγότερη αναμονή - ηλεκτρική κινητικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Το CUPRA Raval θα λανσαριστεί το 2026, με τιμή εκκίνησης για το βασικό μοντέλο (Raval) από 26.000€*, καθιστώντας το άκρως ανταγωνιστικό στην κατηγορία του και φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση σε ένα νέο κοινό που αναζητά έντονες συγκινήσεις και ξεχωριστό στυλ.

*Προκαταρκτικά δεδομένα

* Το φωτιζόμενο λογότυπο θα προσφέρεται αποκλειστικά ως μέρος ενός αναβαθμισμένου πακέτου Matrix LED, το οποίο θα διατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο.

* Το CUPRA Raval δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο προς πώληση και εκκρεμεί έγκριση τύπου. Τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν. Η διαθέσιμη ισχύς (kW) και η επιτάχυνση εξαρτώνται από το επίπεδο φόρτισης και τη θερμοκρασία της μπαταρίας κάθε στιγμή. Η ηλεκτρική αυτονομία ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως το ανάγλυφο του εδάφους, οι καιρικές συνθήκες, το φορτίο του οχήματος (επιβάτες + αποσκευές), η ηλικία και η κατάσταση της μπαταρίας, ο προαιρετικός εξοπλισμός (ζάντες, ελαστικά κ.ά.), η χρήση συστημάτων όπως θέρμανση ή κλιματισμός, και ο τρόπος οδήγησης. Η αναφερόμενη αυτονομία είναι προσωρινή και έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, που καθορίζει τυπικές συνθήκες δοκιμής για όλους τους κατασκευαστές, ώστε οι τιμές να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους.