Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που λανσάρει η Booking.com.

Με το 26% των ταξιδιωτών παγκοσμίως να σχεδιάζει road trip φέτος, τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επαναπροσδιορίζουν τη διαδικασία ενοικίασης αυτοκινήτου, διευκολύνοντας την αναζήτηση και την κράτηση με μεγαλύτερη ασφάλεια, σιγουριά και άνεση. Στο πλαίσιο αυτό, η Booking.com παρέχει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να απλοποιήσει τη διαδικασία ενοικίασης αυτοκινήτου για τους ταξιδιώτες, ενόψει της περιόδου αιχμής και των καλοκαιρινών road trips.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, 1 στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως, ποσοστό 26%, σχεδιάζει εφέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία, σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος, σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα.

Η Booking.com, σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνει ότι η ενοικίαση αυτοκινήτου εξακολουθεί να αποτελεί για πολλούς ταξιδιώτες μια διαδικασία με δυσκολίες, κυρίως λόγω ασαφών όρων, απαιτήσεων παραλαβής που δεν είναι πάντα ξεκάθαρες και απρόοπτων χρεώσεων. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η Booking.com επιχειρεί να μειώσει αυτά τα σημεία τριβής, καλύπτοντας όλη τη διαδρομή του χρήστη: από την αναζήτηση και την κράτηση μέχρι τη διαχείριση της ενοικίασης και την υποστήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή της Booking.com στο ChatGPT επιτρέπει πλέον στους χρήστες παγκοσμίως να αναζητούν εύκολα αυτοκίνητα προς ενοικίαση. Ο ταξιδιώτης μπορεί να περιγράψει τι χρειάζεται, για παράδειγμα «ένα αυτόματο SUV στη Μαγιόρκα», και να λάβει σχετικές επιλογές για να τις εξετάσει. Μόλις επιλέξει το αυτοκίνητο που τον ενδιαφέρει, μεταφέρεται στην Booking.com για να ολοκληρώσει την κράτηση.

Παράλληλα, η Booking.com λανσάρει το «AI Car Rental Helper» ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που απαντά άμεσα σε συχνές ερωτήσεις για τις κρατήσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, από τρόπους πληρωμής και ασφαλιστικές καλύψεις μέχρι οδηγίες παραλαβής και παράδοσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πρώτες δοκιμές έδειξαν λιγότερες κλήσεις στην εξυπηρέτηση πελατών, λιγότερες αλλαγές κρατήσεων και λιγότερα προβλήματα κατά την παραλαβή. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη παγκοσμίως σε γαλλικά, ισπανικά, καταλανικά, γερμανικά, ολλανδικά και ιταλικά, καθώς και στα αγγλικά για επιλεγμένες αγορές. (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Σιγκαπούρη)

Η εταιρεία εισάγει επίσης τα «AI Car Rental Review Summaries», περιλήψεις αξιολογήσεων που δημιουργούνται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και συγκεντρώνουν τα βασικά σημεία από πρόσφατες κριτικές ταξιδιωτών. Στοιχεία όπως η εξυπηρέτηση, η καθαριότητα, η τοποθεσία, το parking και οι παροχές παρουσιάζονται συνοπτικά, ώστε οι χρήστες να μπορούν να συγκρίνουν πιο εύκολα τις επιλογές τους, χωρίς να χρειάζεται να διαβάζουν εκατοντάδες μεμονωμένες αξιολογήσεις. Προς το παρόν, η λειτουργία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά για ταξιδιώτες σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Σιγκαπούρη, ενώ περισσότερες γλώσσες αναμένεται να προστεθούν σύντομα.

Παράλληλα, το νέο «Smart Search» προσθέτει πιο εξειδικευμένα φίλτρα στην αναζήτηση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, όπως ο αριθμός θέσεων, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και τα απεριόριστα χιλιόμετρα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ταξιδιώτες μπορούν να περιορίζουν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα και να βρίσκουν ευκολότερα το όχημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη στα αγγλικά παγκοσμίως.

Η Eve Henrikson, Senior Vice President of Trips στην Booking.com δήλωσε: «Οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων παραμένουν σημαντικό κομμάτι πολλών ταξιδιών. Με αυτές τις νέες λειτουργίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, στόχος μας είναι να κάνουμε ακόμη πιο εύκολη για τους πελάτες τόσο την αναζήτηση όσο και την κράτηση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, διασφαλίζοντας παράλληλα μια ομαλή εμπειρία κατά την παραλαβή του οχήματος, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους πιο γρήγορα αυτή την περίοδο αιχμής».