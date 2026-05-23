Η ενημέρωση και η προετοιμασία γύρω από τον εξοπλισμό πρώτων βοηθειών θεωρούνται βασικά στοιχεία οδικής ασφάλειας, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στους δρόμους.

Ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια οδηγών και επιβατών έχει το κουτί πρώτων βοηθειών που πρέπει να υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο, με τις αρμόδιες αρχές να υπενθυμίζουν τη σημασία της σωστής συντήρησης και ανανέωσής του.

Το φαρμακείο του οχήματος αποτελεί βασικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή ξαφνικού περιστατικού υγείας, μέχρι την άφιξη των διασωστικών υπηρεσιών, όπως τονίζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός..

Αναλυτικά το υγειονομικό υλικό που θα πρέπει να περιέχει το κουτί πρώτων βοηθειών:

Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη)

Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)

Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)

Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)

Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)

Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)

Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)

Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)

Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)

Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)

Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος

Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις ημερομηνίες λήξης των υλικών, καθώς πολλά από τα προϊόντα πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά ώστε να παραμένουν ασφαλή και αποτελεσματικά σε περίπτωση χρήσης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η σωστή τοποθέτηση του κουτιού μέσα στο όχημα είναι εξίσου σημαντική, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο σε περίπτωση ανάγκης, χωρίς όμως να μετακινείται κατά την οδήγηση.

Σημειώνεται ότι από τις 18 Ιουνίου, τα κουτιά πρώτων βοηθειών θα πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά στα οχήματα (πλην των δίκυκλων). Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι πολίτες που θέλουν να εκπαιδευτούν στα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. μπορούν να επισκεφθούν το site του Ε.Ε.Σ. www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή.