Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ το σημείο του δυστυχήματος αποκλείστηκε για αρκετή ώρα προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διασωστικών συνεργείων.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 27 άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό οδικό κόμβο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Δεκάδες αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν επιβάτες και να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ άλλοι έλαβαν επιτόπου ιατρική φροντίδα. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους 27, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

