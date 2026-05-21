Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 15ης Μαΐου, γύρω στις 19:40, όταν η φοιτήτρια βρισκόταν μέσα στο τραμ.

Αποτροπιασμό προκαλούν όλα όσα καταγγέλει μία Κινέζα φοιτήτρια κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα, η οποία καταγγέλει ρατσιστική επίθεση σε βάρος της από παρέα νεαρών στο τραμ, κοντά στον Πειραιά.

Μέσω ενός βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, η γυναίκα με το με το ψευδώνυμο «jiuyueshujian», αναφέρει: «Είμαι φοιτήτρια στη Γερμανία και κατά το ταξίδι μου στην Ελλάδα, ήρθα αντιμέτωπη με ρατσιτές,πιο τοξικούς από κατσαρίδες και αρουραίους».

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να καταγράφει τους φερόμενους δράστες της επίθεσης, με εκείνους να γυρνάνε πλάτη και να προσπαθούν να καλύψουν τα πρόσωπά τους.

Αναλυτικά όσα καταγγέλει η φοιτήτρια:

«Στις 15 Μαΐου, γύρω στις 19:40, ήμουν στο τραμ κοντά στον Πειραιά, όταν μία ομάδα από έφηβους άρχισαν να με βρέχουν με τα ποτά τους. Τους χτύπησα με την τσάντα μου και άρχισα να τους βιντεοσκοπώ».

Όταν σήκωσα το κινητό μου, αμέσως κάλυψαν τα πρόσωπά τους, δείχνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν κάτι τέτοιο. Έπιασα τον έναν από τα ρούχα και τον έβγαλα από το τραμ.

Εσκεμμένα μου χτύπησε το κεφάλι σε μια κολώνα και διέφυγε. Το κεφάλι μου πονούσε αλλά τους καταδίωξα για λίγο. Μετά με έπιασε μία κρίση και άρχισα να να τρέμω.

Γύρω στις 21:00 ακόμα έκανα εμετό στο μπάνιο του ξενοδοχείου μου. Περνούσα τέλειες διακοπές στην Ελλάδα ώσπου η ρατσιστική συμπεριφορά αυτών των νεαρών τα κατέστρεψε όλα.

Μέχρι τώρα ξεκουράζομαι και μόνο τώρα ένιωσα αρκετά δυνατή για συνεχίσω τη μάχη απέναντι σε αυτή τη μεταχείριση. Πρέπει να κάνω αυτά τα άτομα να πληρώσουν ακριβά».