Οι Iron Maiden πέρασαν πολλά στα 90s και ο Eddie...ακόμα περισσότερα.

Τα 90s για τους Iron Maiden ξεκινούν με ένα εμβληματικό άλμπουμ. Το 1992 η μπάντα γράφει ίσως το πιο διάσημο κομμάτι της. Αναγνωρίσιμο από την πρώτη νότα και τους πρώτους ψίθυρους του Bruce Dickinson...

Και κάπου εκεί στις 11 Μαΐου του 1992 ακούγεται:

«I am a man who walks alone

And when I'm walking a dark road

At night, or strolling through the park

When the light begins to change

I sometimes feel a little strange

A little anxious when it's dark...

Fear Of The Dark (1992)

Όπως και οι Queen, το 1992 ήταν η τρομερή χρονιά του Eddie.

Ξεκίνησε καλά με το Be Quick Or Be Dead, με ένα πυκνό ξανθό χτένισμα και μία επίθεση σε έναν χοντρό μεγιστάνα. Έναν μήνα αργότερα, o Eddie έγινε το πιο αναγνωρίσιμο δέντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το artwork του Mervyn Grant ήταν το πρώτο εξώφυλλο άλμπουμ των Maiden που δεν σχεδιάστηκε από τον Riggs, και πολλοί δυσκολευτήκαμε να καταλάβουμε ότι αυτό το μοχθηρό παρακλάδι ήταν πραγματικά ο Eddie.

Fear of the Dark - Live (1993)

Για το Live αλμπουμ του Fear of the Dark, o Eddie μεταμορφώθηκε στον μπασίστα Steve Harris, με το χαρακτηριστικό του μπάσο Fender Precision.

A Real Live/Dead One (1993)

Ο Riggsy επέστρεψε! Για το πρώτο live LP του 1993, ο ηλεκτρισμένος Eddie φαίνεται πιο θυμωμένος από ποτέ.

Στο Hallowed Be Thy Name - Live (1993), η αποχώρηση του Bruce Dickinson από τους Iron Maiden ήταν υπολογισμένη, αλλά επιφανειακά φαινόταν αρκετά δύσκολη, ειδικά με τον Eddie να σουβλίζει τον τραγουδιστή με μία τρίαινα.

Live at Donington - Εναλλακτικό Εξώφυλλο (1993)

Καλλιτέχνης ο Mark Wilkinson. Μέχρι το 1998, αυτό ήταν το πιο βαρετό εξώφυλλο στη δισκογραφία των Maiden, με υπόλευκο φόντο και μαύρη γραμματοσειρά...και αυτό ήταν όλο. Αυτή η έκδοση, με ένα σάπιο θηρίο νυχτερίδα, αν και δεν ήταν η καλύτερη του συγκροτήματος, ήταν μια αξιοσημείωτη βελτίωση και χρησιμοποιήθηκε για την ανανεωμένη έκδοση του άλμπουμ και μία ένδειξη για όσα θα ακολουθήσουν.

Man on the Edge (1995)

Δημιουργός του εξωφύλλου είναι ο Hugh Syme. Η μετάβαση από τον σχεδόν οπερετικό και δυναμικό Bruce Dickinson στις περιορισμένες παραμέτρους του λιγότερο εντυπωσιακού Blaze Bayley έκανε πολλούς θαυμαστές να νιώσουν ακριβώς όπως ο Eddie στο εξώφυλλο του «Man on the Edge».

The X Factor (1995)

Η δεκαετία του '90 ήταν δύσκολη για τους Maiden και δεν βοηθούσε καθόλου ένα κατώτερο άλμπουμ όπως αυτό του «The X Factor» που είχε μια από τις πιο αδύναμες διασκευές τους. Προφανώς ο Eddie διασκέδαζε υπερβολικά. Για τις ριζοσπαστικές φωτογραφικές αναδημιουργίες του 1995, μια προσθετική μαριονέτα Ed υποβλήθηκε σε μηχανική ζωοτομία τόσο γραφικά φρικιαστική που χρειάστηκε ένα εναλλακτικό εξώφυλλο.

Η μέγιστη φρίκη διατηρήθηκε για το single Virus του 1996: στο CD1 είναι ένας κυνηγός κεφαλών που ληστεύει, στο CD2 είναι ένα άσχημο μικρόβιο, αλλά τα κλασικά χαρακτηριστικά του, ζωγραφισμένα δια χειρός Riggs, χαμογελούν από τις επτά ίντσες, καίγοντας σε ένα μικροτσίπ.

Lord of the Flies (1996)

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει εδώ, αλλά τουλάχιστον σταμάτησαν να ακρωτηριάζουν τον Eddie.

Best of the Beast (1996)

Ο Derek Riggs επιστρέφει με τις εμφανίσεις μερικών από τους πιο εμβληματικούς Eddie του.

The Angel and The Gambler (1998)

Με την υπογραφή Synthetic Dimensions, αυτό είναι ίσως ένα από τα κλασικά γραφικά υπολογιστή πριν από τη δεκαετία του 2000. Το εξώφυλλο αυτό σίγουρα δεν είναι η καλύτερη δουλειά του Riggs και δεν είναι περίεργο που το συγκρότημα επέλεξε να χρησιμοποιήσει ψηφιακές απεικονίσεις του πώς θα εμφανιζόταν σύντομα ο Eddie στο game «Ed Hunter».

Virtual XI (1998)

Όλα φαίνονται τέλεια. Απλά μην κοιτάξετε την κάτω αριστερή γωνία. Ένα υπέροχο εξώφυλλο απλά καταστράφηκε.

Futureal/ No Prayer for the Dying - Remastered (1998)

Όταν ο κατάλογος των Iron Maiden ανανεώθηκε το 1998, ο μάνατζερ Rod Smallwood άδραξε την ευκαιρία να αντικαταστήσει τον νεκροθάφτη στο αρχικό εξώφυλλο με το 'No Prayer for the Dying', αφήνοντας τον Eddie να ψάχνει για κάποιον άλλο...

Iron Maiden- Remastered (1998)

Το αρχικό πρόσωπο του Eddie ανανεώθηκε ψηφιακά όταν οι Iron Maiden επανακυκλοφόρησαν τον παλιό τους άλμπουμ με ένα φρέσκο ​​remaster και άλλες ωραίες προσθήκες. Δεν προσθέτει τίποτα αισθητικά ενώ για να είμαστε ειλικρινείς στέρησε από τους πουριτανούς φανς το κλασικό αρχικό εξώφυλλο όταν κυκλοφόρησαν οι νέες εκδόσεις.

Ed Hunter (1999)

Ο Eddie έγινε Hulk για το videogame.

The Wickerman (2000)

O Mark Wilkinson δημιουργεί το εξώφυλλο, εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία τρόμου του 1973 με τον Christopher Lee. Οι Bruce Dickinson και Adrian Smith επιστρέφουν και ο Eddie ανακτά μέρος της κλασικής του φόρμας μετά από μια καταστροφική περίοδο.

Brave New World (2000)

Μια σπάνια συλλογική προσπάθεια των Derek Riggs και Steve Stone οδήγησε σε μια λαμπρή ανάσταση του Eddie μετά από δύο αρκετά κακές διασκευές. Ο Riggs ήταν υπεύθυνος για το θυελλώδες πρόσωπο του Eddie, ενώ ο Steve Stone ηγήθηκε του φουτουριστικού τοπίου του Λονδίνου.

Out of the Silent Planet - Plus limited Edition (2000)

Ο καλλιτέχνης για το Out of The Silent Planet είναι άγνωστος αλλά Ο Eddie κρατάει τον κόσμο στην παλάμη του χεριού του και αυτό μοιάζει πολύ σαν την αναγέννηση των Iron Maiden στον 21ου αιώνα.

Στο limited edition δημιουργός είναι ο Mark Wilkinson. Ενώ αυτή η εικόνα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί για το single, εμφανίστηκε μόνο σε μια limited edition και αλήθεια ποιος συλλέκτης δεν θα το ήθελε αυτό;

Stay Tuned για περισσότερες ιστορίες του Eddie στο τρίτο μέρος την Παρασκευή, λίγες μόνο ώρες πριν τη συναυλία των Ιron Maiden στο OAKA.