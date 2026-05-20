Ο Κάνιε Γουέστ θα δώσει μια συναυλία στην Αλβανία στις 11 Ιουλίου.

Ο Κάνιε Γουέστ ή YE όπως είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο από το 2021, θα δώσει συναυλία στα Τίρανα της Αλβανίας στις 11 Ιουλίου 2026. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο ειδικά κατασκευασμένο για τον συγκεκριμένο σκοπό Eagle Stadium.

Το Eagle Stadium έχει χωρητικότητα 60.000 ατόμων, κατασκευάστηκε αποκλειστικά για αυτή τη διοργάνωση και έχει σχεδιαστεί ως προσωρινός χώρος εκδηλώσεων. Βρίσκεται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Τίρανα

Δυρράχιο, περίπου 2 χιλιόμετρα από την πόλη, δημιουργώντας ένα μεγάλων διαστάσεων σκηνικό ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για αυτή την εμφάνιση.



Ως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας, ο YE/Κάνιε Γουέστ έχει διαμορφώσει τη μουσική, τη μόδα και την παγκόσμια κουλτούρα για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει τα άλμπουμ The College Dropout, Graduation, 808s & Heartbreak και Donda, αντικατοπτρίζοντας μία διαρκή εξέλιξη στον ήχο και τη δημιουργική κατεύθυνση. Γνωστός για το έργο του που καθόρισε είδη μουσικής και για τις πρωτοποριακές live εμφανίσεις του, ο YE συνεχίζει να ξεπερνά τα όρια του τι μπορεί να είναι μία ζωντανή συναυλία.



11 Ιουλίου 2026 | Τίρανα, Αλβανία | Eagle Stadium | 18:00 (CET) | 20:00 (CET)



Αποκλειστική διάθεση μέσω: yealbania.com

Από 99 EUR / 9.500 ALL (+ έξοδα έκδοσης)

Όλες οι επίσημες ενημερώσεις και πληροφορίες για τα εισιτήρια είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του yealbania.com

αποκλειστικά μέσω του yealbania.com



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΕΙΣΟΔΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ



Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση. Θα διατίθενται φαγητό, ποτά και merchandise.

Συνιστάται η κατοχή έγκυρης ταυτότητας. Τα εισιτήρια θα πρέπει να επιδεικνύονται κατά την είσοδο.

Θα πραγματοποιούνται τυπικοί έλεγχοι ασφαλείας. Οι πληροφορίες στάθμευσης θα ανακοινωθούν μέσω του yealbania.com