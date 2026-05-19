To πολυαναμενόμενο reunion των Ημίζ στο Release Athens σηματοδοτεί τα 30 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία.

Τα Ημισκούμπρια κάνουν ένα μοναδικό reunion στα 10 χρόνια του Release Athens με δύο συναυλίες: στις 20 Ιουνίου που έγινε γρήγορα sold out και στις 3 Ιουλίου.

Ο Δημήτρης Μεντζέλος, ο Μιθριδάτης και ο Πρύτανης ανεβαίνουν και πάλι μαζί στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες, με ρεφρέν που τραγουδήθηκαν μαζικά σε συναυλίες, clubs και παρέες.

Εμείς επιλέγουμε 10 τραγούδια που θέλουμε να ακούσουμε στην Πλατεία Νερού, από το συγκρότημα που σύστησε το hip hop σε ένα ευρύτερο κοινό, δημιούργησε μια σπάνια σύνδεση με τους φαν και γεφύρωσε διαφορετικές σκηνές που δύσκολα θα έβρισκαν σημείο συνάντησης.

10 τραγούδια που θέλουμε να ακούσουμε από τα Ημισκούμπρια στο Release Athens 2026

«Ο δίσκος που διαφημίζετε» είναι του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε στις 13 Μαΐου 1997 από την FM Records και έγινε πλατινένιος. Πολλοί φαν των Ημισκουμπρίων τον θεωρούν τον θεωρούν ως τον καλύτερο δίσκο τους και σε αυτόν συναντάμε επιτυχίες όπως «Στη Ντισκοτέκ», «Ο κύρης του σπιτιού», «Je suis bossu», κ.ά.

Je Suis Bossu, ft. Φοίβος Δεληβοριάς

Ο κύρης του σπιτιού

Στη Ντισκοτέκ ft. Ελπίδα

Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία

Το δημοφιλές «Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία» κυκλοφόρησε σε CD Single με συνολικά τρία κομμάτια: το ομώνυμο, το «σώγαμπρος και προικοθήρας» και το «η πεντάμορφη και ο αστέρας» τραγούδι που προερχόταν από το cd «2030». Στο τραγούδι συμμετέχει η Μαριλέττα, ενώ στο βίντεο του τραγουδιού κάνουν guest οι ΑΜΑΝ.

Το άλμπουμ «30 Χρόνια Επιτυχίες» κυκλοφόρησε το 1996 και Περιέχει τις επιτυχίες «Το Βουκολικό», «Ο Μοναχός», «Η Απολλώνεια Κορμάρα» και το «Καταλάβατε Ή Να Κάνω Και Κακά». Ο δίσκος άγγιξε τις 30 χιλιάδες πωλήσεις και έγινε ο πρώτος χρυσός ελληνικός hip-hop δίσκος.

Ο Μοναχός

Σύμφωνα με δική τους ομολογία, το πρώτο τραγούδι των Ημίζ είναι «Ο Μοναχός», το οποίο γράφτηκε το 1994.

Το βουκολικό

Η Απολλώνεια Κορμάρα

Καταλάβατε Ή Να Κάνω Και Κακά

Τσόντα (Κοριτσάκι μη σε μέλει)

Η μαγική τσατσάρα

Το 1998 τα Ημισκούμπρια κυκλοφορούν τον δίσκο «Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους», που επίσης έγινε χρυσός. Από αυτόν ακούμε τον επίσης χρυσό single «Η Μαγική Τσατσάρα» με τη συμμετοχή της Uneek.

Διάθεση εισιτηρίων για τις 3 Ιουλίου:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.