Ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ τόνισε την ανάγκη να αυξηθεί η αποθηκευτική ικανότητα της χώρας για την καλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας που παράγει.

Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε αποθήκευση και ηλεκτρικές διασυνδέσεις, εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου για την παγκόσμια οικονομία, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο 9ο ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών - Η Ελλάδα Μετά.

Η συνέχιση ή μη της έντασης στην περιοχή του Κόλπου θα καθορίσει την πορεία του ενεργειακού κόστους, πλήττοντας πρώτα απ’ όλα την Ευρώπη, υπογράμμισε και σημείωσε πως η κρίση αφορά στα ορυκτά καύσιμα, κάτι που καθιστά σαφές πως το υφιστάμενο μοντέλο φτάνει πλέον στα όριά του, κυρίως λόγω της κλιματικής κρίσης.



Η εξάρτηση των οικονομιών από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν τις πλήττει μόνο όταν συμβαίνουν γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά αποτελεί και τρόπο εκδήλωσης των γεωπολιτικών κρίσεων, όπως συνέβη με την οπλοποίηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία και των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, επεσήμανε ο κ. Μανουσάκης.

Η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή από τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας της, καθώς δεν διαθέτει ορυκτά καύσιμα αλλά πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό, τόνισε. «Η ενεργειακή μετάβαση είναι πλέον απολύτως απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον» υπογράμμισε, αλλά αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια «αργή και επίπονη διαδικασία».

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να επιταχυνθεί η αποθήκευση, εξηγώντας ότι η πλεονάζουσα καθαρή ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα, εξάγεται και αποθηκεύεται στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας θα δώσει στη χώρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την καλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας που παράγει, τη μείωση των τιμών στον τελικό καταναλωτή και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής, συμπλήρωσε.

Η πολιτεία, είπε, διαθέτει τα αντανακλαστικά για την επιτάχυνση των συστημάτων αποθήκευσης, τα οποία θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος, αλλά και για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να σημειωθεί σοβαρή βλάβη σε αυτό.

Σε ερώτηση για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector, απάντησε ότι το «πράσινο φως» που εξασφαλίστηκε για να προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ σε επίσημο αίτημα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί σημαντική εξέλιξη, επειδή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας και της Κύπρου για την υλοποίηση του έργου. Η θετική ανταπόκριση της ΕΤΕπ, θα κινητοποιήσει κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ, πρόσθεσε.

Δήλωσε ακόμα ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Χαρακτήρισε τη συμμετοχή της κυβέρνησης στην κεφαλαιακή ενίσχυση ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, ενώ αναφερόμενος στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ΑΜΚ, μίλησε επίσης για ευρωπαϊκή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, για την οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο το ισχυρό επενδυτικό ιστορικό του Διαχειριστή.

Τέλος, τόνισε ότι η ΑΜΚ θα βοηθήσει στην υλοποίηση του δεκαετούς επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, ύψους 7,7 δισ. ευρώ, καταλήγοντας ότι οι διασυνδέσεις που αναπτύσσει ο Διαχειριστής στον ελλαδικό χώρο θα σημάνουν τη μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.