Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους: Συναγερμός για «αεροπορικό κίνδυνο» εν μέσω φόβων για επίθεση με drones.

Η Λιθουανία εξέδωσε την Τετάρτη προειδοποίηση για «αεροπορικό κίνδυνο», καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας λόγω ανησυχιών για παραβιάσεις του εναέριου χώρου από drones.

«Καταφύγετε αμέσως σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους οικείους σας και περιμένετε νέες οδηγίες», ανέφερε ο στρατός της Λιθουανίας σε μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο ευρέως διανεμήθηκε η προειδοποίηση, ενώ συναγερμός εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του κοινοβουλίου στο Βίλνιους.

«Λόγω κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, παρακαλούμε όλα τα άτομα στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε ανακοίνωση μέσω του εσωτερικού συστήματος ειδοποιήσεων του κοινοβουλίου.

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι εξέδωσε συναγερμό λόγω drone που εντοπίστηκε στη γειτονική Λευκορωσία και κινούνταν προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευσή του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Υπενθυμίζεται πως ένα μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη ένα ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία - στο πιο πρόσφατο περιστατικό παραβίασης εναέριου χώρου στην περιοχή, εν μέσω συχνών επιθέσεων της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας.

Την Κυριακή πάλι, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, κατά τα φαινόμενα ουκρανικό, συνετρίβη στη Λιθουανία και συγκεκριμένα στο χωριό Samane, το οποίο απέχει 40 χιλιόμετρα από τα λετονικά σύνορα και 55 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία.