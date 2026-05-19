Η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση.

Τρεις άνθρωποι δολοφονήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, ενώ στη συνέχεια οι δύο ύποπτοι δράστες - έφηβοι ηλικίας 17 και 19 ετών - βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το Ισλαμικό Κέντρο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ, οι ερευνητές εκτιμούν πως οι ύποπτοι αυτοτραυματίστηκαν, καθώς κανένας αστυνομικός δεν έκανε χρήση του όπλου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η μητέρα του ενός εφήβου ενημέρωσε τις αρχές ότι ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις, ότι έλειπαν αρκετά από τα όπλα της και ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με έναν «σύντροφο» ντυμένο με στολή παραλλαγής.

Σύμφωνα πάντα με τις αρχές, τρία ενήλικα θύματα σκοτώθηκαν στο Ισλαμικό Κέντρο - μεταξύ αυτών ο φρουρός ασφαλείας του τεμένους που «διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο» στο να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της επίθεσης. «Μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα, δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά σε αυτό το στάδιο θεωρώ δίκαιο να πούμε ότι οι ενέργειές του ήταν ηρωικές και αναμφίβολα έσωσε ζωές σήμερα».

Οι αξιωματούχοι της αστυνομίας δεν δημοσιοποίησαν την ταυτότητα των άλλων θυμάτων ούτε παρείχαν πρόσθετες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Οι αρχές, πρόσθεσε ο Γουόλ, βρίσκονται στη διαδικασία εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας, καθώς συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε στοιχείο και πληροφορία, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο και τι θα μπορούσε να είχε γίνει για να αποτραπεί.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και η σύζυγος του Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ καταδίκασαν τη Δευτέρα το περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «φρικιαστική» και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την τοπική μουσουλμανική κοινότητα.

«Η Τζένιφερ και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι από τη σημερινή βίαιη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, όπου οικογένειες και παιδιά συγκεντρώνονται και γείτονες λατρεύουν ειρηνικά και με αίσθημα κοινότητας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του. «Σήμερα, αυτός ο κοινοτικός χώρος διαλύθηκε από πυροβολισμούς» πρόσθεσε.

«Η Καλιφόρνια εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τις κοινότητες που επλήγησαν από το σημερινό περιστατικό πυροβολισμών [...] Οι πιστοί, οπουδήποτε, δεν θα πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους. Το μίσος δεν έχει θέση στην Καλιφόρνια και δεν θα ανεχθούμε πράξεις τρόμου ή εκφοβισμού κατά κοινοτήτων πίστης».

Κλείνοντας την ανακοίνωση του ο Γκάβιν Νιούσομ ευχαρίστησε «τους γενναίους αστυνομικούς και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που ενήργησαν άμεσα για να προστατεύσουν τα παιδιά και τους πιστούς» και έστειλε μήνυμα προς της μουσουλμανική κοινότητα του Σαν Ντιέγκο λέγοντας ότι «η Καλιφόρνια στέκεται στο πλευρό σας».