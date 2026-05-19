Δικαστικό μπλόκο σε αγωγή του Άλκη Δαυίδ για «project» 400 δισ. δολαρίων, η Αττικά Πολυκαταστήματα, η DECA Investments, η Intracom Holdings και η legal tech ελληνική εταιρεία με το «emergency button»

Το δικαστικό μπλόκο στον Άλκη Δαυίδ

Ο Άλκης Δαυίδ, ο πλέον διάσημος γόνος της οικογένειας Δαυίδ, των μετόχων της Coca-Cola HBC, οποίος τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει για διάφορους λόγους τα φώτα της δημοσιότητας, απέτυχε προ ημερών να δικάσει αγωγή που είχε καταθέσει κατά 43 ρητά κατονομαζόμενων φυσικών και νομικών προσώπων στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Ο Άλκης Δαυίδ στήριξε την αγωγή του σε ένα ευρύ πλέγμα ισχυρισμών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συντονισμένη διεθνής εκστρατεία εις βάρος του, με στόχο όχι μόνο τον ίδιο και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αλλά και την ανατροπή ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου που – κατά τον ίδιο – θα μπορούσε να μετασχηματίσει την οικονομία της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, το SwissX Sovereign Wealth Fund και το Farmers Antigua Trust είχε αναπτύξει σχέδιο αποκατάστασης κοραλλιογενών υφάλων και θαλάσσιων λιβαδιών έκτασης 28 εκατ. στρεμμάτων. Όπως ανέφερε, το έργο διέθετε δυνατότητα απορρόφησης 17-19 εκατ. μετρικών τόνων άνθρακα ετησίως, με εκτιμώμενη οικονομική αξία περίπου 8 δισ. δολάρια ετησίως μέσω της αγοράς δικαιωμάτων άνθρακα (carbon credits). Ο ίδιος υποστήριζε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να καταστήσει την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα μία από τις πρώτες «carbon-negative» χώρες διεθνώς.

Ο Δαυίδ ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία παρεμποδίστηκε μέσω δυσφημιστικών εκστρατειών, δικαστικών ενεργειών και «κατασταλτικής» μιντιακής κάλυψης. Κατά τον ίδιο, οι ενέργειες αυτές οδήγησαν σε «καταστροφικές» απώλειες τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικονομία της χώρας. Στην επιχειρηματολογία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη σύνδεση των εναγομένων με τον ενεργειακό τομέα. Στο δικόγραφο υποστήριξε ότι μεγάλες τράπεζες και επιχειρηματικοί όμιλοι που κατονομάζονταν στην αγωγή – μεταξύ αυτών JP Morgan, Citibank, HSBC, UBS, Deutsche Bank, Wells Fargo και Bank of America – αποτελούν σημαντικούς χρηματοδότες δραστηριοτήτων ορυκτών καυσίμων, ενώ ανέφερε ότι μεγάλοι μιντιακοί όμιλοι συνδέονται ιστορικά με χρηματοδοτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κλάδο. Κατά τον ίδιο, οι συγκεκριμένοι φορείς είχαν συμφέρον να αποτρέψουν την επιτυχία ενός μοντέλου οικονομίας βασισμένου στα δικαιώματα άνθρακα, το οποίο θα λειτουργούσε ως «proof of concept» για την Αντίγκουα.

Ο επιχειρηματίας παρουσίασε επίσης εκτεταμένο υπολογισμό ζημιών. Υποστήριξε ότι η παρεμπόδιση της δημιουργίας του «Antigua Carbon Registry» οδήγησε σε απώλειες 8 δισ. δολαρίων ετησίως από δικαιώματα άνθρακα, ποσό που – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του – θα μπορούσε να φθάσει τα 80 δισ. δολάρια ανά δεκαετία και τα 400 δισ. δολάρια σε ορίζοντα 50 ετών. Παράλληλα, ανέφερε ότι καθυστέρηση τριών ετών στο πρόγραμμα παραγωγής βιοκαυσίμων SwissX B100 προκάλεσε απώλειες εσόδων ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, ενώ υποστήριξε ότι υπήρξαν και απώλειες δισεκατομμυρίων από επενδύσεις και τουριστικά έσοδα λόγω της δυσφήμισης του έργου και της χώρας. Παράλληλα, ο Δαυίδ υποστήριξε ότι υπήρξε πολιτική διάσταση στην υπόθεση, ισχυριζόμενος ότι στελέχη του αντιπολιτευόμενου United Progressive Party (UPP) συνεργάστηκαν με ξένους παράγοντες για την υπονόμευση των έργων αυτών για πολιτικούς λόγους. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα αποφάσισε να αναστείλει την αγωγή του Άλκη Δαυίδ, καθώς έκρινε ότι πολλοί από τους ισχυρισμούς του δεν συνοδεύονταν από επαρκή πραγματικά στοιχεία και τεκμηρίωση. Ειδικότερα ανέφερε ότι στην αγωγή δεν παρατίθεντο συγκεκριμένες δυσφημιστικές δηλώσεις, ούτε αναπτυσσόταν με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο οι εναγόμενοι φέρονταν να συνωμότησαν μεταξύ τους. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ορισμένες από τις ζημίες που επικαλούνταν – όπως οι απώλειες από δικαιώματα ρύπων και τον τουρισμό – φαίνονταν να αφορούν περισσότερο το κράτος της Αντίγκουα και όχι προσωπικά τον ίδιο τον ενάγοντα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα έκρινε ότι η υπόθεση διαθέτει κατά κύριο λόγο διεθνή χαρακτήρα και ότι το «κέντρο βάρους» της βρίσκεται εκτός της χώρας. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εναγομένων κατοικεί ή δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βρίσκονται επίσης οι βασικοί μάρτυρες, τα αποδεικτικά στοιχεία και οι σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα, το δικαστήριο σημείωσε την ύπαρξη παράλληλων υποθέσεων σε Καλιφόρνια και Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος έκδοσης αντικρουόμενων αποφάσεων. Υπό αυτά τα δεδομένα, η διαδικασία ανεστάλη με βάση την αρχή forum non conveniens, με το δικαστήριο να κρίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο συνιστούν καταλληλότερες δικαιοδοσίες για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η Αττικά Πολυκαταστήματα

Εν όψει της σχεδιαζόμενης εισαγωγής της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η γενική συνέλευση των μετόχων της προχώρησε σε εκτεταμένες καταστατικές αλλαγές. Η εταιρεία, η οποία από το 2023 τελεί υπό τον έλεγχο της Ideal Holdings μέσω της κυπριακής Kymora Limited, υιοθέτησε νέο καταστατικό με πρόνοιες που εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις μιας εισηγμένης εταιρείας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων, τη δυνατότητα απόκτησης ιδίων μετοχών, καθώς και την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Παράλληλα, ενισχύεται το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με την ενσωμάτωση διατάξεων που ανταποκρίνονται στις κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι προβλέψεις που συνδέονται άμεσα με τη μελλοντική χρηματιστηριακή παρουσία της εταιρείας. Ειδικότερα, το νέο καταστατικό προβλέπει ότι σε περίπτωση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές της Αττικά Πολυκαταστήματα θα μετατραπούν σε άυλες και θα τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Euronext Securities Athens. Την ίδια ώρα, αναδιαμορφώθηκε και η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόβλεψη για σύνθεση επτά έως εννέα μελών, ενώ εισήχθησαν αναφορές σε πολιτική καταλληλότητας και κανονισμό λειτουργίας, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με το σύγχρονο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, ενισχύοντας περαιτέρω τις ενδείξεις προετοιμασίας για την είσοδο της εταιρείας στη χρηματιστηριακή αγορά.

Η Intracom Holdings

Η Intracom Holdings παρουσίασε χθες στους αναλυτές το νέο επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα πολυκλαδικό επενδυτικό σχήμα με βασικούς πυλώνες τις ασφαλίσεις, τον τουρισμό, τα ακίνητα και τις εναλλακτικές επενδύσεις. Η διοίκηση ανέδειξε τόσο τις οικονομικές επιδόσεις του 2025 όσο και τη στρατηγική δημιουργίας νέων πηγών επαναλαμβανόμενων εσόδων και υπεραξιών.

Σε επίπεδο μεγεθών, ο όμιλος έκλεισε το 2025 με συνολικό ενεργητικό 597 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 482 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 110 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 24,5 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 14,5 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία συμμετοχών σε εισηγμένες εταιρείες έφθασε τα 258 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η αποεπένδυση από την AKTOR, μέσω της πώλησης του 5,09% έναντι 75 εκατ. ευρώ, ενίσχυσε τη ρευστότητα για νέες επενδύσεις υψηλότερης απόδοσης.

Κεντρικός πυλώνας της νέας στρατηγικής αναδεικνύεται ο ασφαλιστικός τομέας μέσω της Ευρώπη Holdings. Μετά την εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστικής και την ενσωμάτωση των NAK Insurance Brokers και Άμυνας Μεσίτες Ασφαλίσεων, ο όμιλος ενισχύει περαιτέρω τη θέση του με διεθνή επέκταση. Χθες ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 50% της ρουμανικής Alpha Insurance Brokers έναντι 300 χιλ. ευρώ, αποκτώντας παρουσία στην αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Ρουμανίας.

Παράλληλα, η Intracom αναπτύσσει ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και τουρισμού. Ξεχωρίζει το project VORIA μέσω της Regency Group, επένδυση άνω των 380 εκατ. ευρώ στα βόρεια προάστια της Αθήνας με μικτές χρήσεις, ξενοδοχειακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Την ίδια στιγμή προωθείται η ανάπλαση της Ακτής Β’ Βούλας μέσω της Athens Beach Club, επένδυση άνω των 15 εκατ. ευρώ, καθώς και νέα τουριστικά projects σε Κουφονήσια και Μύκονο, ενισχύοντας τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου στον κλάδο φιλοξενίας και real estate.

Η DECA Investments

Η DECA Investments εμφάνισε σημαντική μείωση της κερδοφορίας της το 2025, καθώς τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 90,7% και διαμορφώθηκαν στις 123,2 χιλ. ευρώ έναντι 1,33 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στη μείωση των εσόδων από διαχείριση και στις νέες επενδύσεις των οργανισμών που διαχειρίζεται. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,53 εκατ. ευρώ από 4,34 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 18,7%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 79,8% και ανήλθαν σε 380 χιλ. ευρώ έναντι 1,89 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η διοίκηση επισήμανε πως η μείωση σχετίζεται κυρίως με τη συρρίκνωση κατά 19% των αμοιβών διαχείρισης από τα επενδυτικά σχήματα Diorama και με την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω νέων επενδύσεων και ενίσχυσης της δραστηριότητας. Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 19,2%, στα 1,25 εκατ. ευρώ από 1,05 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι δαπάνες προσωπικού ενισχύθηκαν κατά 18,8%, φθάνοντας τις 677,6 χιλ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 4,67 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,7% σε σχέση με το 2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 2,83 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 24,8% έναντι των 3,77 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τέλος, τα υπό διαχείριση επενδυτικά κεφάλαια των Diorama I και Diorama II αυξήθηκαν σε περίπου 1,84 δισ. ευρώ από 1,81 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο περίπου 1,2%, ενώ στη διάρκεια της χρήσης του 2025 πραγματοποιήθηκαν νέες επενδύσεις ύψους 46,7 εκατ. ευρώ.

Η Redwin Sports

Η Redwin Sports, εταιρεία που συνδέεται με το μετοχικό «cluster» της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή της «συγκρότηση», καθώς πιστοποιήθηκε η πλήρης καταβολή του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου. Η εταιρεία προχώρησε στην ολοσχερή κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 40.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από δύο εταιρείες με έδρα την Κύπρο, την Unomar Limited και την Anabyte Limited, οι οποίες συμμετέχουν ισόποσα στη μετοχική σύνθεση της Redwin Sports, καταβάλλοντας από 2 εκατ. ευρώ η καθεμία. Τα κεφάλαια κατατέθηκαν σε λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Redwin Sports διαθέτει ιδιαίτερα ευρύ εταιρικό σκοπό, ο οποίος εκτείνεται πέραν του αθλητικού τομέα και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως επενδύσεις και αξιοποίηση ακινήτων, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τουριστικές υπηρεσίες, λειτουργία χώρων ψυχαγωγίας, εμπορικές δραστηριότητες, ενεργειακά έργα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται από τον Γιώργο Σκυνδίλια, αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ενώ μέλη του Δ.Σ. είναι οι Νικόλαος Λεπενιώτης και Δημήτριος Πασσάς. Η συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Η doValue και τα Cairo

Γκρίνιες μεταξύ επενδυτών έχει προκαλέσει το ειδικό δικαίωμα εξαγοράς που διαθέτει η ιταλική doValue στα χαρτοφυλάκια τιτλοποιημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων Cairo 1, Cairo 2 και Cairo 3, θέμα που επανήλθε στο προσκήνιο μετά από επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου προς την Cairo Mezz, έπειτα από σχετικά ερωτήματα επενδυτών. Η Cairo Mezz, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, κατέχει από κάθε τιτλοποίηση το 75% των ομολογιών Σειράς Β2 και το 44,9% των ομολογιών Σειράς Γ2. Ωστόσο, βάσει των εγγράφων των τιτλοποιήσεων, το δικαίωμα εξαγοράς για την απόκτηση του συνόλου κάθε χαρτοφυλακίου ανήκει αποκλειστικά στη doValue S.p.A., ως κάτοχο του 80% των ομολογιών Σειράς Β1. Η doValue έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκων, μέσω έγγραφης ειδοποίησης προς τον αντίστοιχο εκδότη 30 έως 60 ημέρες νωρίτερα. Η ειδοποίηση είναι αμετάκλητη, ενώ ο εκδότης υποχρεούται να την αποδεχθεί, ενεργοποιώντας τη διαδικασία εξόφλησης των ομολογιών. Το στοιχείο που έχει προκαλέσει τις περισσότερες συζητήσεις στην αγορά είναι ότι η τιμή εξαγοράς δεν συνδέεται με νέα αποτίμηση του χαρτοφυλακίου αλλά προκύπτει από προκαθορισμένο μηχανισμό, ο οποίος για τη Σειρά Β βασίζεται στη συναλλαγή πώλησης του 20% των ομολογιών που πραγματοποιήθηκε το 2020, προσαυξημένη με δεδουλευμένους τόκους και προσαρμοσμένη για τυχόν αποπληρωμές. Ενδεικτικά, για το Cairo 3 η εταιρεία εκτιμά ότι κατά την επόμενη ημερομηνία πληρωμής τόκων, τον Ιούλιο του 2026, η Τιμή Εξάσκησης για τη Σειρά Β θα διαμορφωθεί περίπου στα 90,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 67,7 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο 75% που κατέχει η Cairo Mezz μέσω της Σειράς Β2. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο του 2020 με αποτίμηση περίπου 58,7 εκατ. ευρώ. Επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα θα μπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση που η πραγματική αξία ή οι τελικές ανακτήσεις ενός χαρτοφυλακίου αποδειχθούν υψηλότερες από την προκαθορισμένη τιμή εξαγοράς, δεδομένου ότι η doValue, ως servicer των χαρτοφυλακίων από το 2020, διαθέτει αναλυτική εικόνα για την πορεία των ανακτήσεων και των εισπράξεων. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο ανεξάρτητος εκτιμητής αποδίδει πλέον πιθανότητα άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς 30% για το Cairo 3, ενώ για τα Cairo 1 και Cairo 2 η πιθανότητα παραμένει μηδενική. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2020 που αποδίδεται μη μηδενική πιθανότητα άσκησης για κάποιο από τα χαρτοφυλάκια Cairo.

Το Law Point

Η αγορά του legal tech στην Ελλάδα αποκτά έναν νέο παίκτη, με την είσοδο της Noble Ventura, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από την εφαρμογή νομικών υπηρεσιών Law Point. Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της Noble Ventura αποτελεί η ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού μέσω διαδικτύου, η μετάδοση δεδομένων, η τεχνική υποστήριξη λογισμικού, καθώς και οι υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών. Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της βρίσκεται το app Law Point, που αναπτύχθηκε με στόχο την παροχή άμεσης πρόσβασης σε νομική υποστήριξη και εντάσσεται στον κλάδο του legal tech. Μεταξύ των βασικών λειτουργιών της περιλαμβάνεται το «emergency button», μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν άμεση συνδρομή για επείγουσες νομικές υποθέσεις. Οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι είναι αδειοδοτημένοι και έχουν ολοκληρώσει διαδικασίες ταυτοποίησης (KYC), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η πλατφόρμα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις που αναζητούν άμεσες νομικές υπηρεσίες, υιοθετώντας μοντέλο freemium. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρονται βασικές λειτουργίες χωρίς χρέωση, με δυνατότητα αναβάθμισης σε premium πακέτα που παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες και προνόμια. Σύμφωνα με τα εταιρικά στοιχεία, μέτοχοι της Noble Ventura είναι οι Διονύσης Σπηλιακόπουλος και Βασίλης Παγανόπουλος, με ποσοστά συμμετοχής 49% και 51% αντίστοιχα.