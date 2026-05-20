Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν ένα ενδιαφέρον κείμενο από τον «Ριζοσπάστη» (υπογραφή Δ.) για τον πόλεμο των drones στη Μεσόγειο:

Πολύ πριν το ουκρανικό πλωτό drone εντοπιστεί ακυβέρνητο στις ακτές της Λευκάδας και σημάνει συναγερμός, μυστικές υπηρεσίες και δημοσιογραφικές έρευνες είχαν καταγράψει μια κομβική αλλαγή στις επιχειρήσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Ηδη από τις 31 Μάρτη, έρευνα του «Intelligence Online» αποκάλυπτε ότι η περιβόητη ουκρανική μονάδα «Group 13», ο βραχίονας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (GUR) που ειδικεύεται στα μη επανδρωμένα ναυτικά συστήματα, είχε ξεκινήσει μυστικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Απρίλη, μια δεύτερη έρευνα από το γαλλικό δίκτυο RFI ήρθε να επιβεβαιώσει και να εμπλουτίσει αυτές τις πληροφορίες. Οι αποκαλύψεις καταδεικνύουν ότι η μετατροπή της Ανατολικής Μεσογείου σε θέατρο πολέμου αποτελεί σχεδιασμένη στρατηγική του Κιέβου, εν γνώσει των δυτικών συμμάχων του.

Το δημοσίευμα του «Intelligence» περιέγραφε με λεπτομέρειες τον τρόπο δράσης της GUR: Ενα φαινομενικά αθώο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carrier), που ταξιδεύει με σημαία ευκαιρίας, έχει μετατραπεί σε πλωτή, μυστική βάση για drones. Το σκάφος εκτελεί δρομολόγια από την Οδησσό προς τη Μεσόγειο και φορτώνει νύχτα τα μη επανδρωμένα σκάφη (USV) που φέρουν εκρηκτικά. Ο τηλεχειρισμός τους γίνεται μέσω δορυφορικών συνδέσεων, που παρέχονται από την αμερικανική εταιρεία «Kymeta». Το «μητρικό» πλοίο είναι κινητό στρατηγείο, που επιτρέπει στην Ουκρανία να πραγματοποιεί επιχειρήσεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά της, στοχεύοντας τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, που μεταφέρει φυσικό αέριο και πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Η έρευνα του RFI εστίασε σε μια άλλη διάσταση των ουκρανικών επιχειρήσεων. Επικαλούμενο ανώνυμες λιβυκές πηγές, αποκάλυψε την ύπαρξη μυστικών στρατιωτικών βάσεων της Ουκρανίας στη Δυτική Λιβύη. Περισσότεροι από 200 αξιωματικοί και ειδικοί στα drones φέρονται να επιχειρούν με την άδεια της κυβέρνησης της Τρίπολης, από τρεις βάσεις σε Μισράτα, Ζαουίγια και Τρίπολη. Το δημοσίευμα συνέδεσε ευθέως αυτές τις βάσεις με επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με ρώσικα συμφέροντα, όπως το δεξαμενόπλοιο «Qendil», που χτυπήθηκε νοτιοδυτικά της Κρήτης τον Δεκέμβρη του 2025 και το δεξαμενόπλοιο LNG «Arctic Metagaz», που δέχτηκε επίθεση νοτιοανατολικά της Μάλτας τον Μάρτη του 2026. Το RFI επιβεβαίωσε ότι το «Arctic Metagaz» έμεινε ακυβέρνητο και φλεγόμενο από χτύπημα drone που εκτοξεύτηκε από τη Ζαουίγια.

Το πλοίο μετέφερε περίπου 900 τόνους ντίζελ και πάνω από 60.000 τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Το θερμικό φορτίο του ισοδυναμεί με αυτό σχεδόν 50 ατομικών βομβών - σαν αυτή που έπληξε τη Χιροσίμα - και μια πιθανή διαρροή θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη και μακρόχρονη ρύπανση, με σοβαρές επιπτώσεις για τα Πελαγικά Νησιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κυβερνήσεις Ιταλίας, Γαλλίας και άλλων επτά χωρών ζήτησαν τη συνδρομή της ΕΕ για την αντιμετώπιση του συμβάντος, που δείχνει τις ολέθριες επιπτώσεις από τον ακήρυχτο πόλεμο των ουκρανικών drones στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου. Τι θα γινόταν αν το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα είχε πετύχει τον στόχο του, ένα δεξαμενόπλοιο σύμφωνα με πληροφορίες, που έπλεε σε μικρή απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε;

Πριν σημάνει συναγερμός στο Ιόνιο, ήταν γνωστό και στην ελληνική κυβέρνηση ότι η Ουκρανία επεκτείνει συστηματικά τις ναυτικές της επιχειρήσεις από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ουκρανικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει ότι τα πλοία που θεωρούν ότι συνδέονται με ρώσικα συμφέροντα αποτελούν «νόμιμους στόχους» για τα μη επανδρωμένα συστήματά τους. Το γεγονός εξάλλου ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας που παρέχεται από αμερικανική εταιρεία και ότι οι βάσεις στη Λιβύη συστεγάζονται με δυνάμεις του ΝΑΤΟ (όπως η βρετανική βάση πληροφοριών στη Μισράτα) αποδεικνύει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να συμβαίνει «εν κενώ». Πολύ περισσότερο εν αγνοία των ευρωατλαντικών συμμάχων της κυβέρνησης, που ελέγχουν πλήρως την περιοχή...