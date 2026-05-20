Τα αντίποινα προς τον πληθυσμό που αντιστάθηκε σθεναρά στην Κρήτη ήταν σφοδρά, όπως η πλήρης καταστροφή και ισοπέδωση του χωριού της Κανδάνου, του Κοντομαρί και άλλων χωριών, εκατοντάδες άμαχοι δολοφονήθηκαν - Γράφει ο Σπύρος Αλεξίου

Στις 20 Μάη του 1941 ξεκίνησε «Unternehmen Merkur» (Επιχείρηση Ερμής), η επιχείρηση κατάληψης της Κρήτης από τους Γερμανούς. Η αεραπόβαση διήρκεσε ως την 1η Ιουνίου και οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί επιβαλλόμενοι συμμαχικές δυνάμεις. Ωστόσο αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας.

Η Κρήτη βρισκόταν στα σχέδια των Βρετανών από τα πρώτα στάδια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Τον Απρίλη του 1940 οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων εξέτασαν το ενδεχόμενο κατάληψης της νήσου σε περίπτωση εισόδου στον πόλεμο της Ιταλίας. Οι Γερμανοί είχαν επίσης επισημάνει αρκετά νωρίς τη σπουδαιότητα της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης. Στις 25 Οκτωβρίου 1940 ο αντιστράτηγος Φραντς Χάλντερ, αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού ξηράς, ανέφερε ότι η κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο εξαρτιόταν από την κατάληψη της Κρήτης και ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό θα ήταν η εισβολή από αέρος.

Στις 25 Απριλίου, ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε την Διαταγή του υπ' αριθμ. 28, διατάζοντας την εισβολή στην Κρήτη. Οι μάχες ήταν σφοδρές και μεγάλες οι απώλειες που ανήλθαν σε 426 νεκρούς Έλληνες και 1.742 στρατιώτες της Κοινοπολιτείας ενώ πάνω από 10.000 αιχμαλωτίστηκαν. Οι απώλειες του Άξονα, σύμφωνα με τον πτέραρχο Κουρτ Στούντεντ, ο οποίος είχε και την διοίκηση της επιχείρησης από τη γερμανική πλευρά, ανέρχονταν σε 4.000 νεκρούς και αγνοούμενους αλεξιπτωτιστές και στρατιώτες της 5ης Ορεινής Μεραρχίας.

Τα αντίποινα προς τον πληθυσμό που αντιστάθηκε σθεναρά στην Κρήτη ήταν σφοδρά, όπως η πλήρης καταστροφή και ισοπέδωση του χωριού της Κανδάνου, του Κοντομαρί και άλλων χωριών, εκατοντάδες άμαχοι δολοφονήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της κατοχής διαπράχθηκαν νέες θηριωδίες όπως η καταστροφή της Βιάννου (Σεπτέμβριος 1943) όπου περισσότεροι από 500 άμαχοι εκτελέστηκαν με διαταγή του στρατηγού Friedrich-Wilhelm Müller. Αντίστοιχο ολοκαύτωμα είχαμε στην περιοχή των Ανωγείων (Αύγουστος 1944).

Αλεξιπτωτιστές ... ιστορικοί «Αναθεωρητές»

Η μάχη της Κρήτης φυσικά δεν θα γλύτωνε από την αναθεωρητική λαίλαπα που εκδηλώθηκε μετά τη δεκαετία του 1980. Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξίσωσης των θυμάτων και των θυτών του Β΄Παγκόσμιου πόλεμου αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες. Το 2021 η οργάνωση «Ένωση Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών» επιχείρησε να πραγματοποιήσει εκδήλωση τιμής για την επέτειο 80 χρόνων από την «επιχείρηση Ερμής». Η κατακραυγή ήταν τέτοια που ήδη η εκδήλωση ακυρώθηκε.

Τι θα τιμούσαν, όπως έγραφαν; «Έχουν περάσει ακριβώς 80 χρόνια από τότε που οι Επίλεκτοι Αλεξιπτωτιστές του Γ’ Ράιχ έκαναν το άλμα και κατέκτησαν το νησί της Κρήτης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την Τόλμη τους. Ας αποτίσουμε φόρο τιμής στα πεσμένα Αερομεταφερόμενα Αδέρφια μας που πραγματοποίησαν με επιτυχία την πρώτη στρατηγική αερομεταφερόμενη επιχείρηση στην ιστορία».

Ξεπερνώντας την ανατριχίλα που προκαλεί ο φασισμός που ξεχειλίζει από τις λέξεις, ας κάνουμε αρχικά μια ιστορική επανόρθωση: Καμιά «επιτυχία» δεν κατήγαγαν τα «αερομεταφερόμενα αδέρφια» τους. Επιβλήθηκαν με τη δύναμη της υλικής και αριθμητικής υπεροχής αλλά οι ίδιοι κατατροπώθηκαν από την αντίσταση του λαού της Κρήτης. Οι Fallschirmjäger [σ.σ. ονομασία του Γερμανικού σώματος αλεξιπτωτιστών) εξοντώθηκαν σε σημαντικό βαθμό και απαξιώθηκαν επιχειρησιακά, δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν ποτέ σε καμία επιχείρηση.

Ας γνωρίσουμε όμως και τους επίδοξους οργανωτές του event: Η «Ένωση Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών» είναι μία «μη κερδοσκοπική οργάνωση ενεργών, εφέδρων και απόστρατων στρατιωτικών αλεξιπτωτιστών». Η έδρα της οργάνωσης είναι στην Ιταλία ενώ το εκπαιδευτικό της κέντρο, που αρχικά βρισκόταν στη Σλοβακία, μεταφέρθηκε... στην Ουκρανία φυσικά! Η οργάνωση είναι αναγνωρισμένη ως «επίσημος προμηθευτής του ΝΑΤΟ». Στη διοίκηση της οργάνωσης συμμετείχαν και τρεις Έλληνες, ο Γεώργιος Κασαγιάννης στο Διοικητικό Συμβούλιο με τον τίτλο «Λοχίας Των Όπλων», και οι Παρασκευάς Καζας και Θωμάς Αποστόλου στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Μια πρώτη διαπίστωση: Δεν είναι κάποιοι περιθωριακοί μιλιταριστές! Είναι σοβαρή, επίσημη οργάνωση του «ελεύθερου δημοκρατικού δυτικού κόσμου», αναγνωρισμένη από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ! Μια οργάνωση απόλυτα εναρμονισμένη με το πνεύμα που κυριαρχεί στις χώρες της ΕΕ η οποία με επίσημα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου εξισώνει τους Ναζί με τους κομμουνιστές που συνέβαλαν καθοριστικά στη συντριβή τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Στις χώρες της Βαλτικής, στην Ουκρανία, στην Ουγγαρία κ.λπ. αποδίδονται πια επίσημες τιμές στις μεραρχίες των ντόπιων Ναζί και στα SS!

Το ιδεολογικό σχήμα που προβάλλεται είναι πως ο Β΄ Παγκόσμιος ήταν σύγκρουση δύο «ολοκληρωτισμών», σύγκρουση του Χίτλερ και του Στάλιν! Και οι δύο έκαναν «εγκλήματα» και, ευτυχώς, που υπήρξε η «πολιτισμένη» Δύση και τους νίκησε και τους δύο! Ακριβώς αυτό είναι και το σκεπτικό της ««Ένωσης Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών», όπως γράφουν στον ισότοπό τους: «Σκοπός της εκδήλωσης είναι εορταστεί και να τιμηθεί η γενναιότητα των Γερμανών Fallschirmjäger όπως επίσης και τη γενναιότητα των Συμμαχικών δυνάμεων που, πλάι με Έλληνες στρατιώτες και Κρητικούς, πολέμησαν εναντίον των Γερμανών στη Μάχη της Κρήτης».

Η πολιτική υποκρισία και ένας «καθηγητής»

Ας μην παραλείψουμε να αναφερθούμε στην υποκρισία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Χρόνια τώρα, συγκαλυμμένα ή και ανοιχτά ακριβώς την ίδια λογική και τις ίδιες αντιλήψεις προωθούν, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ αλλά και μικρότερων σχηματισμών ψήφιζαν ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο που ξέπλεναν ουσιαστικά τους Ναζί. Στο εσωτερικό, οι αστέρες του «αναθεωρητικού» ιστορικού ρεύματος δίνουν χρόνια τη μάχη για να αμαυρώσουν την εποποιία του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, ξεπλένοντας ουσιαστικά τα έργα των δολοφόνων συνεργατών των Ναζί, όπως των Ταγμάτων ασφαλείας, της «Χ» κ.λπ..

Ειδικά η Κρήτη δεν μπαίνει πρώτη φορά στο στόχαστρο των «αναθεωρητών» απολογητών του Ναζισμού: Τον Νοέμβριο του 2014 το Πανεπιστήμιο Κρήτης απένειμε στον Χάιντς Ρίχτερ τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα. Τι εστί Ρίχτερ; Ένας ausserplanmässiger professor (έκτακτος, υπεράριθμος, μη μόνιμη θέση) ιδιώτης καθηγητής της Ελληνικής και Κυπριακής νεώτερης Ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Μανχάιμ. Το 2011 κυκλοφόρησε στα ελληνικά ένα βιβλίο του για τη Μάχη της Κρήτης στο οποίο κάνει λόγο για «βάναυσες και βάρβαρες πρακτικές» όχι μόνο από τις μονάδες εισβολής, αλλά και από τους «άτακτους Κρήτες», οι οποίοι σκότωναν αρχικά μόνο τους τραυματισμένους αλεξιπτωτιστές, επειδή δεν είχαν όπλα, προκαλώντας τα αντίποινα των Γερμανών.

Ο Ρίχτερ υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι μέχρι την Επιχείρηση Ερμής εναντίον της Κρήτης, ο Β΄ Π.Π. υπήρξε σχετικά «καθαρός» πόλεμος, στον οποίο όλες οι πλευρές σέβονταν το διεθνές δίκαιο του πολέμου. Αφού όμως ξεκίνησαν αυτές οι επιθέσεις και τα αντίποινα ο πόλεμος έγινε «βρώμικος».Επιπλέον σε συνέντευξή του αναφέρθηκε την καταστροφή στα ελληνικά νησιά και τα χωριά «από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους κομμουνιστές και τους εθνικιστές», εξισώνοντας τις ενέργειες των δυνάμεων κατοχής και στους Έλληνες αντάρτες. Δεν ήταν η πρώτη «τιμή», είχε τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με τον Χρυσό Σταυρό του Ταγματος του Φοίνικα το 2000! Η θύελλα που ξεσηκώθηκε για τις αντιεπιστημονικές, φιλοναζιστικές απόψεις του αναθεωρητή «ιστορικού» οδήγησε στην αφαίρεση του Διδακτορικού τίτλου το 2016.

Όχι πως τους πτόησαν οι αντιδράσεις. Την ίδια περίοδο με την εμφάνιση των «αλεξιπτωτιστών» σε ελληνικές εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα δημοσιεύτηκαν υμνητικά άρθρα για το βιβλίο του Αμερικανού ιστορικού Σον Μακ Μίκεν με τίτλο « Ο Πόλεμος του Στάλιν». Υποστηρίζεται στο βιβλίο ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πιο αιματηρής ένοπλης σύρραξης στην Ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ, όπως είναι ευρέως αποδεκτό, αλλά ο Στάλιν. Μάλιστα, είναι τόσο …αντικειμενικός που ασκεί έντονη κριτική στους Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ γιατί «μετέτρεψαν τον πόλεμο σε πόλεμο του Στάλιν … επιδιώκοντας σχεδόν αποκλειστικά την ήττα της Γερμανίας»! Τόσο … «εκσυγχρονιστικό» είναι το αναθεωρητικό ρεύμα που θεωρεί ακόμα και τον Τσώρτσιλ και τον Ρούσβελτ …συνοδοιπόρους των κομμουνιστών!

Η προσπάθεια αυτή συνάντησε αντιδράσεις. Σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπάιδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) που δημοσιεύτηκε στις 12 Απρίλη 2021 αποκαλυπτόταν:

«Εδώ και αρκετούς μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί και προωθεί στην Ελλάδα, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και το οποίο στη χώρα μας χαίρει της στήριξης και της – επίσης – χρηματοδότησης του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί με ύπουλο τρόπο να παρέμβει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα στο μάθημα της Ιστορίας με στόχο, όχι να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του ηρωικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα που έδωσε ο λαός μας, όπως και οι λαοί όλου του κόσμου, απέναντι στη ναζιστική θηριωδία αλλά να διεισδύσει στο εκπαιδευτικό σύστημα για αν παραχαράξει την ιστορία...»

Επίλογος

Φυσικά, στην Ελλάδα ελάχιστοι τόλμησαν ανοιχτά να υπερασπιστούν τους «Αλεξιπτωτιστές», μόνο ακροβολισμένοι και έμμισθα τρολ του διαδίκτυου. Στην Ελλάδα του Δίστομου, των Καλαβρύτων, του Χορτιάτη, του Κάνδανου και της Καισαριανής ακόμα κρύβονται. Δεν θα κρύβονται για πολύ, δεν είναι μακριά η μέρα που θα διαβάζουμε θρήνους για την ήττα των Γερμανών Ναζί. Για να μην έρθει αυτή η μέρα, πρέπει να φροντίσουμε και εμείς για αυτό.

(Ο Σπύρος Αλεξίου είναι ιστορικός και συγγραφέας - Το βιβλίο του «Προδομένο Μεσολόγγι» κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «ΤΟΠΟΣ»)