Ο Ζελένσκι ελπίζει ότι η «διπλωματία των drones» μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση ενεργειακών συμφωνιών με χώρες της Μέσης Ανατολής.

Τουλάχιστον 20 χώρες ενδιαφέρονται για συμφωνίες σχετικά με drones με την Ουκρανία, ενώ ήδη έχουν υπογραφεί τέσσερις συμφωνίες, δήλωσε τη Δευτέρα (11/05) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι έχει καταφέρει να αξιοποιήσει την εμπειρία της Ουκρανίας στον πόλεμο με drones, μετατρέποντάς την σε σειρά επιτυχημένων διπλωματικών συμφωνιών κατά τις επισκέψεις του στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

«Σχεδόν 20 χώρες συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε διάφορα στάδια: τέσσερις συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί και τα πρώτα συμβόλαια στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών προετοιμάζονται τώρα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2053768164345840127}

Τον Απρίλιο, η Ουκρανία υπέγραψε αμυντικές συμφωνίας για drones στη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία, ακολουθώντας μακροπρόθεσμες συμφωνίες ασφαλείας με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα τέλη Μαρτίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ουκρανία υπέγραψε επίσης τον περασμένο μήνα συμφωνία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, για την άμυνα και την ενέργεια.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία θα ξεκινήσει συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στο πλαίσιο συμφωνιών για drones, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουκρανία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει τις απαραίτητες ποσότητες καυσίμων χάρη στις συμφωνίες αυτές.

Ο Ζελένσκι εκφράζει την ελπίδα ότι η «διπλωματία των drones» μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση ενεργειακών συμφωνιών με χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και στη διεύρυνση των αγορών για τα ουκρανικά αγροτικά προϊόντα.

Με πληροφορίες του Reuters