Είναι «αρκετά πιθανό» να επαναληφθούν όσα καταγράφηκαν μετά την διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όταν παράνομα όπλα κατέκλυσαν την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας ελέγχου συνόρων προειδοποιεί για τον «υψηλό» κίνδυνο λαθρεμπορίου όπλων από την Ουκρανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Θα μπορούσε να υπάρξει λαθρεμπόριο όπλων σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρόβλημα ασφάλειας για την Ευρώπη», δήλωσε στη WELT ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Frontex, Λαρς Γκέρντες.

Όπως ανέφερε, μετά τη λήξη του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία πριν από τέσσερα χρόνια, είναι «αρκετά πιθανό» να επαναληφθεί η κατάσταση που σημειώθηκε στην πρώην Γιουγκοσλαβία, όταν παράνομα όπλα κατέκλυσαν την υπόλοιπη Ευρώπη μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Ο Γκέρντες σημείωσε ότι η Frontex έχει ενισχύσει την παρουσία της στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας και παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό από την αρχή του πολέμου», δήλωσε ο Γερμανός αξιωματούχος. «Θεωρώ τον κίνδυνο ιδιαίτερα υψηλό μετά από μια κατάπαυση του πυρός ή μια ειρηνευτική συμφωνία. Σε εκείνο το σημείο θα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών στη χώρα - και πολλοί άνθρωποι που θα χρειάζονται χρήματα. Θα μπορούσε να εμφανιστεί λαθρεμπόριο όπλων σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα».

Πηγή: Politico