Με νομοσχέδιο η Τουρκία θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές.

Η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει στο κοινοβούλιο νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες ζώνες του Αιγαίου και της Μεσογείου, αναφέρουν πηγές του Bloomberg που έχουν γνώση του ζητήματος, ρισκάροντας κλιμάκωση των εντάσεων σε μια περιοχή με υφιστάμενα και δυνητικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, συμπληρώνει το δημοσίευμα.

Το νομοσχέδιο είναι το πρώτο βήμα της Άγκυρας προκειμένου να εδραιώσει τους ισχυρισμούς της και να δηλώσει επίσημα την ιδιοκτησία πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές. Αναφερόμενο στις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, το Bloomberg υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα επιμένει πως τα νησιά μπορούν να καθορίσουν τα όρια της υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κάτι που η Τουρκία απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να μετράται μόνο από την ηπειρωτική χώρα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να αξιώνει την τουρκική άποψη με επίσημη μορφή για πρώτη φορά, αναφέρουν οι πηγές του Μέσου. Δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο.

Οι πιθανοί ισχυρισμοί της Τουρκίας θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν νέες εντάσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, επισημαίνει το δημοσίευμα. Παράλληλα, σημειώνει πως η Ουάσινγκτον έχει προτρέψει την Αθήνα και την Άγκυρα να συνεχίσουν το διάλογο για τις δραστηριότητες ερευνών. Εξάλλου, υπενθυμίζει πως στο παρελθόν η ΕΕ έχει απειλήσει την Τουρκία με κυρώσεις για τις ενεργειακές έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, έπειτα από εκκλήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για την υπεράσπιση της κυριαρχίας τους.

Την Τετάρτη, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί προειδοποίησε κατά πιθανής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, στην ενέργεια και την ασφάλεια. «Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει την ένταση. Αλλά όποια κίνηση που αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, ή τους Τουρκοκύπριους, θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή απάντηση», είπε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.