Η διοργάνωση, που υλοποιείται από το Creators Aid, συγκεντρώνει αγαπημένους Έλληνες YouTubers και Content Creators σε ένα δυναμικό αγώνα.

Η Betsson ανακοινώνει τη συμμετοχή της ως Μεγάλος Χορηγός στον φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα “Creators Aid”, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου στις 17:30, στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγίων Αναργύρων, ενισχύοντας έμπρακτα μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο που συνδυάζει αθλητισμό, ψυχαγωγία και προσφορά.

Η διοργάνωση, που υλοποιείται από το Creators Aid, συγκεντρώνει αγαπημένους Έλληνες YouTubers και Content Creators σε ένα δυναμικό αγώνα με έντονο ρυθμό, θέαμα και αυθεντικές στιγμές, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ψηφιακής κοινότητας όταν ενώνεται για έναν κοινό σκοπό.

Στον αγώνα θα συμμετάσχουν 22 γνωστοί δημιουργοί περιεχομένου, μεταξύ των οποίων οι Alyx, Balili, Greekmasterchef, Pain & Game, Gregory, FredigTv και άλλοι, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, δημιουργώντας ένα line-up που υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό.

Η πρωτοβουλία έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS, καθώς το σύνολο των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθεί για την ενίσχυση του σημαντικού έργου τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία και φροντίδα παιδιών που το έχουν ανάγκη.

Με παρουσία άνω των 60 ετών και δραστηριότητα σε περισσότερες από 24 αγορές παγκοσμίως, η Betsson δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2021, υλοποιώντας από την πρώτη στιγμή δράσεις που στηρίζουν έμπρακτα την κοινωνία και ενισχύουν πρωτοβουλίες με θετικό αποτύπωμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το κοινό καλείται να δώσει το «παρών» σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη πάθος, ψυχαγωγία και προσφορά, στηρίζοντας ενεργά αυτή τη σημαντική δράση.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/charity-football-event/

Η παρουσία όλων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης και στην περαιτέρω ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.