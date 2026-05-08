Οι εργασίες για την ασφάλεια των επισκεπτών στο Φαράγγι της Σαμαριάς αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Στα μέσα Μαΐου αναμένεται η επαναλειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης για την ασφάλεια των επισκεπτών εντός του φαραγγιού δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, από μεσημέρι της Παρασκευής (08/05) βρίσκεται σε εξέλιξη η αυτοψία των ειδικών με επικεφαλής τον Ευθύμη Λέκκα που επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής την εικόνα ότι υπάρχουν ακόμα νερά αλλά και σημεία που δεν είναι ασφαλή.

Βάσει των τωρινών δεδομένων, το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού και από τις δύο εισόδους, προγραμματίζεται για 16/05, δηλαδή το επόμενο Σάββατο.

Γιατί καθυστέρησε το άνοιγμα;

Ο έντονος χειμώνας προκάλεσε κατολισθήσεις και ροές εδαφών, με αποτέλεσμα το νερό στο σημείο «Πόρτες» να φτάνει τα 2-3 μέτρα. Πριν την είσοδο του πρώτου επισκέπτη, απαιτείται έγκριση από τον καθηγητή Ευθύμη Λέκκα και την ΕΑΓΜΕ.

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση, αποκαλύπτοντας πως οι πρόσφατες καιρικές εμπόδισαν ακόμα και την αυτοψία των ειδικών κλιμακίων. «Έριχνε χαλάζι επί μιάμιση ώρα. Αν δεν είμαστε 100% σίγουροι, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπό κανονικές συνθήκες, το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού κάθε χρόνο είναι προγραμματισμένο για τις αρχές του Μάη.