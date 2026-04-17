Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, με πτώση που ξεπερνά το 10%, μετά τη δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Σεγέντ Αμπάς Αραγκτσί, ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «πλήρως ανοιχτά» — εν μέσω της εκεχειρίας που συμφωνείται μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου (WTI) για παράδοση Μαΐου υποχωρούν κατά 10,6%, στα 84,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ για παράδοση Ιουνίου σημειώνει πτώση 9,9%, στα 89,50 δολάρια.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφωνήσαν την Πέμπτη σε εκεχειρία δέκα ημερών, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, «πρέπει να τελειώνει σύντομα», ενώ ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν θα προσκληθούν στον Λευκό Οίκο για τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών από το 1983.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα έως σήμερα αγγίζει περίπου τα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αριθμός που μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο κύριος κίνδυνος ανόδου των τιμών παραμένει αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν, καθώς οι θέσεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά.

