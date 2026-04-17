Η ενεργειακή διπλωματία μέσω δεξαμενόπλοιων αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά κρίσιμων δοκιμασιών σε δύο γεωγραφικά μέτωπα: από την Κούβα έως τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον έχει εντείνει την πίεση τόσο προς την Αβάνα όσο και προς την Τεχεράνη, επιχειρώντας να περιορίσει τις ενεργειακές ροές που στηρίζουν τις οικονομίες τους. Στον Περσικό Κόλπο, οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών πλοίων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μια κίνηση που θεωρείται σημαντική κλιμάκωση, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου. Την ίδια στιγμή, στην Καραϊβική, η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει de facto ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, απειλώντας με κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να προμηθεύσει το νησί με πετρέλαιο.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από την εμπλοκή μεγάλων δυνάμεων. Η Ρωσία έχει ήδη αψηφήσει τις αμερικανικές κυρώσεις, αποστέλλοντας φορτίο πετρελαίου στην Κούβα, ενώ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις προμήθειες. Αναλυτές εκτιμούν ότι η στάση αυτή δημιουργεί πολιτικό δίλημμα για την Ουάσινγκτον, καθώς η μη αντίδραση στο πρώτο περιστατικό δυσχεραίνει την επιβολή μέτρων σε μελλοντικές αποστολές.

Παράλληλα, η Κίνα εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο. Το Πεκίνο, βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «επικίνδυνο και ανεύθυνο», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της ήδη εύθραυστης εκεχειρίας. Σύμφωνα με ειδικούς, το πιθανότερο σενάριο κλιμάκωσης θα ήταν η αποστολή δεξαμενόπλοιου με κινεζική σημαία που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο, μια κίνηση που θα έφερνε τις ΗΠΑ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ανάγκαζε την Ουάσινγκτον να επιλέξει ανάμεσα σε υποχώρηση ή σε επικίνδυνη κλιμάκωση απέναντι στο Πεκίνο, ενώ οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά κινεζικού πλοίου θα είχε σοβαρές γεωπολιτικές συνέπειες.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο στα μέσα Μαΐου. Η συνάντηση αυτή αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η ναυτική ισχύς επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής.