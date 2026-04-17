Επίστροφη στο φθινόπωρο την επόμενη εβδομάδα: Πότε θα επηρεάσει την χώρα το νέο σύστημα που φέρνει βροχές και καταιγίδες.

Τον καιρό μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ξεκινώντας από το Σάββατο, o γνωστός μετεωρολόγος έκανε λόγο για τοπικές μπόρες από τα Δωδεκάνησα έως το Καστελόριζο, οι οποίες γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, ωστόσο σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας - όπως η Δράμα, η Καβάλα, το Κιλκίς και η Θεσσαλονίκη - αναμένονται περάσματα από μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες.

Νεφώσεις θα αναπτυχθούν επίσης σε ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας, της Χαλκιδικής, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένεται αισθητή βελτίωση.

Αλλαγή του καιρού αναμένεται ξανά από την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου, με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι συννεφιές, κυρίως στη Μακεδονία και την Θράκη, θα αρχίσουν να φουντώνουν ήδη από την Τρίτη, ενώ θα ξεκινήσουν από τα βόρεια και οι πρώτες μπόρες και καταιγίδες.

Σύμφωνα πάντα με τον Σάκη Αρναούτογλου, στις 22 και 23 Απριλίου ο καιρός στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται να αποκτήσει φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Στις 24 και 25 Απριλίου το σύστημα θα κινηθεί προς την υπόλοιπη χώρα, δίνοντας κατά τόπους βροχές, μπόρες και καταιγίδες, πριν ακολουθήσει νέα βελτίωση των συνθηκών προς το τέλος του μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, το καιρικό σύστημα εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα έως και το Σάββατο, ενώ μετά τις 26-27 Απριλίου προβλέπεται σταδιακή βελτίωση.

