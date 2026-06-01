Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Και τις επόμενες ημέρες διατηρείται γενικά καλοκαιρινός καιρός, με λίγη αστάθεια στα ηπειρωτικά και μικρές μόνο μεταβολές της θερμοκρασίας

Καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο Ιούνιος κάνει την είσοδό του με υψηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένη ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Αναστασίας Τυράσκη, η Δευτέρα θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις μετακινήσεις όσων εγκαταλείπουν τους δημοφιλείς προορισμούς του τριημέρου.

Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά στα ηπειρωτικά ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Παρά την κυριαρχία της ηλιοφάνειας, δεν θα λείψουν τα φαινόμενα αστάθειας στα ηπειρωτικά ορεινά. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος του STAR, σημειώνει πως: «Για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς γενικευμένη επιδείνωση. Η ορατότητα νωρίς το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα πελάγη έως 5 μποφόρ από δυτικές ή νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς. Και τις επόμενες ημέρες διατηρείται γενικά καλοκαιρινός καιρός, με λίγη αστάθεια στα ηπειρωτικά και μικρές μόνο μεταβολές της θερμοκρασίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καιρός από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα πιθανώς θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα στα ανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.