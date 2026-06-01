Το Κιλαουέα θεωρείται ένα από τα πλέον ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γεωλογική έρευνα, καθώς η συχνή δραστηριότητά του προσφέρει σημαντικά δεδομένα για τη μελέτη των ηφαιστειακών φαινομένων.

Νέο επεισόδιο έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας καταγράφηκε στο Κιλαουέα της Χαβάης, με το ηφαίστειο να εκρήγνυται εκ νέου και να εκτοξεύει πίδακες λάβας που προσέφεραν ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα.

Το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση από τις επιστημονικές αρχές, καθώς παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα επεισόδια δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για ακόμη μία φάση ηφαιστειακών εκρήξεων στο πλαίσιο της ευρύτερης περιόδου έντονης δραστηριότητας που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Οι πίδακες λάβας εκτοξεύτηκαν σε μεγάλο ύψος, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες φωτιάς και καπνού, ενώ το φαινόμενο έγινε ορατό από μεγάλη απόσταση. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές.

