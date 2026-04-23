Τα ευρήματα μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα ανενεργά ηφαίστεια, τονίζουν επιστήμονες.

Το ηφαίστειο των Μεθάνων, που θεωρούταν ανενεργό για 100.000 χρόνια, διαπιστώθηκε ότι συσσωρεύει τεράστιες ποσότητες μάγματος στο υπέδαφος.

Για περισσότερα από 100.000 χρόνια, το ηφαίστειο που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας φαινόταν ανενεργό, χωρίς να εκτοξεύει λάβα, ούτε να εμφανίζει εκρήξεις ή σύννεφα τέφρας.

Σύμφωνα με τον Independent, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ηφαίστειο συσσωρεύει σταθερά τεράστιες ποσότητες μάγματος βαθιά μέσα στους μαγματικούς θαλάμους του, γεγονός που οδηγεί σε επανεξέταση της απειλής των «σιωπηλών» ηφαιστείων.

Οι επιστήμονες μελέτησαν μικροσκοπικούς κρυστάλλους ζιρκονίου, ορυκτά που σχηματίζονται από το μάγμα καθώς ψύχεται μέσα σε δεξαμενές (θαλάμους) στον φλοιό της Γης. Αυτοί οι κρύσταλλοι λειτουργούν σαν φυσικές χρονοκάψουλες, διατηρώντας πληροφορίες για το πότε και υπό ποιες συνθήκες αναπτύχθηκαν.

«Χρονολογώντας περισσότερους από 1.250 κρυστάλλους ζιρκονίου σε 700.000 χρόνια ηφαιστειακής ιστορίας, ανασυνθέσαμε με ακρίβεια την εσωτερική ζωή του ηφαιστείου», εξηγεί ο ηφαιστειολόγος Olivier Bachmann από το ETH Zurich.

«Αυτό που μάθαμε είναι ότι τα ηφαίστεια μπορούν να "αναπνέουν" υπόγεια για χιλιετίες χωρίς ποτέ να φτάσουν στην επιφάνεια», τόνισε.

Η ανάλυση έδειξε ότι το μάγμα συνέχισε να παράγεται, σχεδόν αδιάκοπα, κάτω από τα Μέθανα, παρά το γεγονός ότι το ηφαίστειο είχε μια εξαιρετικά μεγάλη περίοδο ηρεμίας, άνω των 100.000 ετών.

Καμπανάκι

«Για τις αρχές που ασχολούνται με τους κινδύνους των ηφαιστείων, για παράδειγμα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, τη Νότια και Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία κ.λπ., αυτό σημαίνει επανεκτίμηση του επιπέδου απειλής των ηφαιστείων που έχουν παραμείνει αδρανή για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, αλλά παρουσιάζουν περιοδικά σημάδια μαγματικής δραστηριότητας», τονίζει ο Δρ Backmann.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 100.000 ετών, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ανάπτυξη του ζιρκονίου έφτασε στο αποκορύφωμά της κάτω από το ηφαίστειο, παρέχοντας σαφείς ενδείξεις έντονης δραστηριότητας του μάγματος.

Το μάγμα που τροφοδοτεί τον ανώτερο θάλαμο των Μεθάνων βρέθηκε να είναι πολύ πλούσιο σε νερό, πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο μανδύας κάτω από το Μεθάνα επηρεάζεται έντονα από ιζήματα του πυθμένα των ωκεανών και μεγάλες ποσότητες νερού.

Αυτή η διαδικασία, όπως υποστηρίζουν, «ενυδατώνει» τον μανδύα, προκαλεί κρυστάλλωση και καθιστά την παραγωγή μάγματος πιο αποδοτική.

Μια τέτοια ταχεία κρυστάλλωση μάγματος πλούσιου σε νερό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες εκρήξεις, λένε οι ερευνητές, ωστόσο προειδοποιούν ότι πρέπει να μελετηθούν περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι μια παρατεταμένη περίοδος ηφαιστειακής σιωπής δεν σημαίνει ότι το ηφαίστειο έχει σβήσει.

Αντίθετα, μπορεί να σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός μεγάλου και δυνητικά πιο επικίνδυνου συστήματος μάγματος, με «σημαντικές επιπτώσεις» στην εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου, αναφέρουν οι επιστήμονες.

Ηφαίστεια που φαίνονται αδρανή μπορεί να παραμείνουν ήσυχα για χιλιετίες, ενώ συσσωρεύουν σιωπηλά ενέργεια και μετατρέπονται σε εξαιρετικά επικίνδυνα συστήματα, προειδοποιούν.

Με πληροφορίες από Independent