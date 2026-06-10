Η ελληνική συμμετοχή στο SEETAC συνοδεύεται από συνολική συνεισφορά ύψους 5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με κορυφαίους διεθνείς και ευρωπαϊκούς αξιωματούχους, με βασικά θέματα την οικονομία, την ασφάλεια και τη στρατηγική συνεργασία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEETAC).

Η ελληνική συμμετοχή στο SEETAC συνοδεύεται από συνολική συνεισφορά ύψους 5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να συμβάλει ενεργά στη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική σύγκλιση της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, μέσω της συμμετοχής της στους μηχανισμούς διοίκησης του Κέντρου, η Ελλάδα αποκτά θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων τεχνικής βοήθειας προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία, στηρίζοντας την ευρωπαϊκή τους προοπτική.

Ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτά και το γεγονός ότι η Ελλάδα, η οποία πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως αποδέκτης διεθνούς οικονομικής στήριξης, συμμετέχει πλέον ως χώρα-δωρητής σε μία σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Ταμείου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση θεσμών και μεταρρυθμίσεων στην ευρύτερη γειτονιά της.

Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει επίσης συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, με έμφαση στη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.