Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στον κόσμο, με περίπου 60 ανθρώπους να δολοφονούνται κατά μέσο όρο καθημερινά.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νότιας Αφρικής.

Σύμφωνα με τις αρχές, ακόμη εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε σε έναν άτυπο καταυλισμό στην περιοχή Κλίβελαντ αργά το βράδυ της Τρίτης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των υπόπτων.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 10 ύποπτοι αποβιβάστηκαν από ένα λευκό Toyota Quantum κοντά σε ένα βενζινάδικο στο Κλίβελαντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Οι ύποπτοι φέρεται να εισήλθαν στον άτυπο καταυλισμό και από τις δύο εισόδους και κινήθηκαν μέσα στην περιοχή, ανοίγοντας πυρ εναντίον κατοίκων και μελών της κοινότητας σε πολλά διαφορετικά σημεία, προτού διαφύγουν από το σημείο με το ίδιο όχημα», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε «καταγγελία για πυροβολισμούς σε εξέλιξη» γύρω στις 23:10 τοπική ώρα την Τρίτη. Στο σημείο έσπευσαν επίσης υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

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Η αστυνομία έκανε γνωστό ότι οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες πέθαναν ακαριαία στο σημείο, ενώ ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον εννέα άλλοι μεταφέρθηκαν σε διάφορα ιατρικά κέντρα για την αντιμετώπιση τραυμάτων από σφαίρες.

Ηανακοίνωση της αστυνομίας κατέληξε αναφέροντας ότι «το κίνητρο της επίθεσης παραμένει προς το παρόν άγνωστο και αποτελεί αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας».

Πηγή: BBC