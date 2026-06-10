Άστατος ο καιρός την Παρασκευή σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ισχυρά φαινόμενα βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Και σήμερα η ημέρα θα κυλήσει όπως και εχθές. Είμαστε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε ένα καιρικό μοτίβο αμετάβλητο εδώ και αρκετές ημέρες.

Μπορεί να ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, αργά όμως το απόγευμα θα αναπτύσσονται κατεγηδοφόρα νέφη με αποτέλεσμα να έχουμε την εκδήλωση βροχών ακόμη και καταιγίδων, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Τα μελτέμια θα φθάνουν και σήμερα τα 6 μποφόρ προς την περιοχή των Κυκλάδων.

Κύμα κακοκαιρίας θα μας απασχολήσει μέσα στην Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο.

Σήμερα η χώρα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις θα απολαύσουν πολλές ώρες ηλιοφάνειας και σήμερα με έναν καιρό άκρως καλοκαιρινό.

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Στον αντίποδα σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους θα δούμε τις απογευματινές και μεσημβρινές ώρες να αναπτύσσονται σύννεφα αστάθειας, οπότε θα δούμε μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται σε τοπικό επίπεδο, από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς κεραυνούς.

Μέσα στην Παρασκευή αυτό το κύμα αστάθειας θα εξαπλωθεί σε περισσότερες περιοχές, καθώς θα κατειφορήσει προς τη χώρα μας ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια, θα φθάσει μέχρι και την περιοχή μας.

Έτσι η Παρασκευή είναι η πιο ασταθής ημέρα, σε ότι αφορά την εβδομάδα που διανύουμε και το Σαββατοκύριακο, θα αρχίσει να εκτονώνεται αυτή η αστάθεια και μάλιστα θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας.

Μέσα στο Αιγαίο αναπτύσσεται έντονη βαροβαθμίδα κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα με .Οι εντάσεις θα είναι 5-6, ακόμη και 7 μποφόρ.

Ο υδράργυρος σε κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού θα φθάσει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, σημειώνονται προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές αργά το απόγευμα σε βουνά των βορείων τμημάτων. Αύριο αναμένουμε ανάλογο καιρικό μοτίβο. Την Παρασκευή όπως και το φαίνεται οτι η αστάθεια θα χτυπήσει και το νομό Αττικής, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές και τοπικές καταιγίδες, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως και 6 μποφόρ και στο Κάβο Ντόρο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα φθάσει το μεσημέρι ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχει άστατες καιρικές συνθήκες. Κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειας σε ορεινά και ημιορεινά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε βουνά.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η αστάθεια της Παρασκευής, θα απασχολήσει και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους κοντά στο απόγευμα με μέτριες εντάσεις και ο υδράργυρος κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη παρόμοιο το καιρικό μοτίβο με αστάθεια, κυρίως σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού με το μελτέμι να κυριαρχεί.

Την Παρασκευή οι χρωματισμοί θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Η Παρασκευή θα είναι μία αρκετά επικίνδυνη ημέρα σε ότι αφορά την εκδήλωση των βροχών αλλά και των καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν λόγο μετά τις πρωινές ώρες από τη βόρεια βορειοδυτική χώρα (μπόρες και καταιγίδες), θα ενταθούν μέσα στο μεσημέρι με το απόγευμα, και θα εξαπλωθούν στο σύνολο του ηπειρωτικού κορμού, όπως επίσης προς το δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Μέσα στη νύχτα της Παρασκευής θα περιοριστεί προς το Σάββατο, αυτό το κύμα αστάθειας προς το κεντρικό , ανατολικό και βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και τμήματα της ηπειρωτικής χώρας που βρέχονται από εκείνες εκεί τις θαλάσσιες εκτάσεις.

Η Παρασκευή, είναι μία ημέρα που χρειάζεται πολύ προσοχή λόγω χαλαζοπτώσεων..

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσει αυτή η αστάθεια να περιορίζεται με τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, και τους βοριάδες να κυριαρχούν πρώτα μέσα στο Ιόνιο και αργότερα και μέσα στο Αιγαίο.

Από την άλλη εβδομάδα φαίνεται ότι το κύμα ζέστης θα εμφανίσει μια μετατόπιση πιο ανατολικά, θα προσεγγίσει και τη χώρα μας. Επομένως από την άλλη εβδομάδα περιορίζεται αυτή η αστάθεια και ανεβαίνει ο υδράργυρος μέρα με τη μέρα, για να δούμε θερμοκρασίες, ακόμη και στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Περιορισμός της αστάθειας και περισσότερη ζέστη από την άλλη εβδομάδα, αφού όμως προηγηθεί η διαταραχή που περιμένουμε την Παρασκευή και θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

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