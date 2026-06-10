Δείτε τα 42 μέλη που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ξεκίνησε στη Βουλή η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, με τη διεξαγωγή συζήτησης στην Ολομέλεια και την ανακοίνωση της σύστασης της ειδικής 42μελούς Επιτροπής.

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής τα μέλη που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή είναι τα εξής:

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

1. Αθανασίου Χαράλαμπος

2. Βλάχος Γεώργιος

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3. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)

4. Καιρίδης Δημήτριος

5. Καππάτος Παναγής

6. Καράογλου Θεόδωρος

7. Κεφαλογιάννης Ιωάννης

8. Κτιστάκης Ελευθέριος

9. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

10. Κωτσός Γεώργιος

11. Μακρή Ζωή (Ζέττα)

12. Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα

13. Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης)

14. Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας 16. Οικονόμου Ιωάννης (Γιάννης)

17. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

18. Ράπτη Ζωή

19. Ρουσόπουλος Θεόδωρος (Θόδωρος)

20. Σκυλακάκης Θεόδωρος

21. Στυλιανίδης Ευριπίδης

22. Συρίγος Ευάγγελος (Άγγελος)

23. Χαρακόπουλος Μάξιμος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

24. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

25. Δουδωνής Παναγιώτης

26. Λιακούλη Ευαγγελία

27. Μάντζος Δημήτριος

28. Νικητιάδης Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

29. Γαβρήλος Γεώργιος

30. Ξανθόπουλος Θεόφιλος

31. Παπαηλιού Γεώργιος

32. Ψυχογιός Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

33. Γκιόκας Ιωάννης

34. Δελής Ιωάννης

35. Κομνηνάκα Μαρία

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

36. Φωτόπουλος Στυλιανός

37. Χήτας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”»

38. Ρούντας Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

39. Κωνσταντοπούλου Ζωή

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές

40. Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

41. Καραγεωργοπούλου Ελένη

42. Τζάκρη Θεοδώρα

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δίμηνη προθεσμία

Στην ίδια συνεδρίαση θα επικυρωθεί και απόφαση του Προέδρου της Βουλής που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην Διάσκεψη των Προέδρων για την προθεσμία δύο μηνών που θα δοθεί για την υποβολή της Έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Με την έναρξη της συζήτησης, η αντιπολίτευση έθεσε ζήτημα για την διορία.

«Το θέμα για αυτό το κορυφαίο πολιτειακό ζήτημα αφορά όλη την κοινωνία. Υποβαθμίζετε την διαδικασία. Όπως είπατε θεωρούμε την προθεσμία μη επαρκή. Θεωρούμε ότι η Βουλή πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προθεσμία για να εξαντληθούν κατ’ ουσίαν όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Εμείς θέλουμε να προασπίσουμε το Σύνταγμα», είπε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ.

«Ο πρωθυπουργός είχε πει τρεις μήνες και τώρα λέτε δύο. Εσείς λέτε ότι για εσάς είναι κορυφαία διαδικασία, άρα γιατί τόσο ζόρι να τελειώσει τόσο γρήγορα; Και επειδή δεν κοιμόμαστε όρθιοι, υπάρχουν σοβαρά θέματα. Δίνετε 2 μήνες για να μην μπορέσει και κινητοποιηθεί ο κόσμος», είπε ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ, ενώ σε παρόμοιο κλίμα ήταν και η τοποθέτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η πρόταση του Προέδρου της Βουλής ήταν για προθεσμία δύο μηνών και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Διάσκεψη των Προέδρων», απάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, κλείνοντας την σχετική συζήτηση.