Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Σε αστυνομική κινητοποίηση στο Ηράκλειο Κρήτης έχει οδηγήσει καταγγελία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με τις αρχές να αναζητούν 42χρονο επιχειρηματία ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η διερεύνηση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία 28χρονης γυναίκας, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλητική και εξυβριστική συμπεριφορά από τον πρώην σύντροφό της. Αμέσως μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τον εντοπισμό του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρηση του 42χρονου για να τον εντοπίσουν, εκείνος φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία τους και αποχώρησε από το σημείο με όχημα. Κατά τη διαφυγή του, φέρεται να παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς ωστόσο να σταματήσει, συνεχίζοντας την πορεία του.