Το βίντεο-ντοκουμέντο που «καίει» τον 77χρονο πρώην αντιδήμαρχο.

Σοκ και οργή προκαλεί η υπόθεση ενός πρώην αντιδημάρχου στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για τη βάναυση θανάτωση ενός νεογέννητου γατιού.

Ο 77χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε το γατάκι στον τοίχο με αποτέλεσμα να το σκοτώσει και στη συνέχεια το πέταξε τα σκουπίδια. Η καταγγελία έγινε από αυτόπτες μάρτυρες, με τον πρώην αντιδήμρχο να συλλαμβάνεται. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Το επίμαχο βίντεο με την ντροπιαστική πράξη του 77χρονου έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή Live News, στο οποίο αποτυπώνεται ο πρώην αντιδήμαρχος να πλησιάζει και να πετάει το άψυχο γατί στην άκρη.

«Το γατάκι το βρήκα νεκρό, το είδα να μην κινείται, ήταν στην αυλή της πολυκατοικίας μου. Το πήρα και πήγα να το πετάξω στα σκουπίδια. Λίγο αργότερα επέστρεψα για να το ψάξω αλλά δεν το βρήκα γιατί είχαν πέσει και άλλα σκουπίδια από πάνω», φέρεται να είπε ο ίδιος

«Στο δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται ο κατηγορούμενος να κρατάει το γατάκι και να το χτυπάει με δύναμη, πάνω σε ένα τοιχίο μιας οικείας. Με αυτό το βίντεο ότι το γατάκι ήταν νεκρό και το περισυνέλλεξε για να το πετάξει στους κάδους, καταρρίπτεται. Αυτό που δείχνει το πρώτο βίντεο, είναι τον κατηγορούμενο να κρατάει το γατάκι και να σταματάει σε ένα τοιχίο για λίγα δευτερόλεπτα και μετά από λίγα βήματα ενώ το κρατάει το κρύβει επιμελώς. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι το έχει σκοτωμένο. Ότι είναι νεκρό και σε όλη αυτή την διαδρομή, στη διαδρομή θανάτου, το επιβεβαίωσε δύο φορές, χτυπώντας το στο τοιχίο», λέει ο δικηγόρος.

«Έγινε αντιληπτός από αυτόπτη μάρτυρα, η οποία τον είδε να κρατάει το γατάκι και να το πηγαίνει στους κάδους, προσπάθησε να τον ρωτήσει τι κάνεις, αυτός αρνήθηκε ότι έχει το γατάκι», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ελεύθερος με όρους

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο πρώην αντιδήμαρχος. Σε βάρος του, ως γνωστόν, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Στον ηλικιωμένο επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης, ύψους 2000 ευρώ.