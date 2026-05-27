Η φιλόλογος Πέννυ Γρίβα τονίζει ότι η επιτυχία στις εξετάσεις εξαρτάται από το κατά πόσο ο μαθητής μπορεί να θυμηθεί την ύλη με σαφήνεια και ακρίβεια, τη στιγμή που τη χρειάζεται.

Μια «ανάσα» μας χωρίζει από την πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026 με τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με τελικό στόχο την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διεκδικώντας τις 68.788 θέσεις.

Πανελλήνιες 2026: «Τα έχω διαβάσει όλα, αλλά δεν μπορώ να τα θυμηθώ»

Η περίοδος της επανάληψης για τις Πανελλήνιες είναι ίσως η πιο απαιτητική φάση της προετοιμασίας των μαθητών. Παρά τις ατελείωτες ώρες διαβάσματος, πολλοί νιώθουν ότι η ύλη «χάνεται» από το μυαλό τους λίγο μετά τη μελέτη. Η φράση «τα έχω διαβάσει όλα αλλά δεν μπορώ να τα θυμηθώ» ακούγεται κάθε χρόνο όλο και πιο συχνά από υποψηφίους που προσπαθούν να διαχειριστούν το άγχος και την πίεση. Το φαινόμενο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο μαθητής δεν έχει διαβάσει αρκετά. Πολύ συχνά, το πρόβλημα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επανάληψη και η επεξεργασία της γνώσης τονίζει μέσω του Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκ. Upbility. Η απλή επανάληψη της ύλης δεν αρκεί για ουσιαστική απομνημόνευση και βαθιά κατανόηση.

Η ψευδαίσθηση της γνώσης και η παθητική μελέτη

Στην πράξη, η επανάληψη ταυτίζεται συχνά με την επαναλαμβανόμενη ανάγνωση της ύλης, την υπογράμμιση βασικών σημείων και την απλή ανασκόπηση σημειώσεων. Οι πρακτικές αυτές ενισχύουν την αίσθηση οικειότητας με το περιεχόμενο, χωρίς να εξασφαλίζουν την ουσιαστική κατανόησή του. Δημιουργείται έτσι η λεγόμενη ψευδαίσθηση της γνώσης βάσει της οποίας ο μαθητής πιστεύει ότι κατέχει την πληροφορία, επειδή την αναγνωρίζει, χωρίς να μπορεί να την αναπαράγει αυτόνομα.

Η σημασία της ενεργητικής ανάκλησης

Η αποτελεσματική μάθηση προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή του μαθητή.Αντί της παθητικής επανάληψης, κρίνεται αναγκαία η συστηματική εξάσκηση στην ανάκληση της γνώσης από μνήμης. Ενδεικτική διαδικασία:

απομάκρυνση του βιβλίου ή των σημειώσεων

προσπάθεια αναπαραγωγής της ύλης (γραπτά ή προφορικά)

εντοπισμός και διόρθωση των ελλείψεων

Μέσω αυτής της διαδικασίας ενισχύεται η σταθερότητα της γνώσης και η δυνατότητα αξιοποίησής της σε εξεταστικές συνθήκες.

Η σημασία της αυτογνωσίας στη μάθηση

Η ενεργητική επανάληψη συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να αξιολογεί το επίπεδο κατανόησής του, να εντοπίζει αδυναμίες και να οργανώνει πιο αποτελεσματικά τη μελέτη του. Με τον τρόπο αυτό, η επανάληψη αποκτά στοχευμένο και όχι μηχανικό χαρακτήρα.

Γιατί η απλή επανάληψη δεν επαρκεί

Η συνεχής έκθεση στην ίδια πληροφορία, χωρίς ενεργή επεξεργασία, δεν αρκεί για τη βαθιά εμπέδωσή της. Αντίθετα, όταν ο μαθητής καταβάλλει συνειδητή προσπάθεια να θυμηθεί ενεργοποιεί περισσότερο τη σκέψη, ενισχύει τη μνήμη και συγκρατεί αποτελεσματικότερα τη γνώση. Η διαδικασία αυτή, αν και πιο απαιτητική, οδηγεί σε πιο σταθερά μαθησιακά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την φιλόλογο κα Γρίβα η επανάληψη δεν συνίσταται στην απλή επανέκθεση στην ύλη, αλλά στην ικανότητα αυτόνομης ανάκλησης και αναπαραγωγής της γνώσης. Η επιτυχία στις εξετάσεις εξαρτάται όχι από το πόσο «οικεία» φαίνεται η ύλη, αλλά από το κατά πόσο ο μαθητής μπορεί να τη θυμηθεί με σαφήνεια και ακρίβεια, τη στιγμή που τη χρειάζεται.

