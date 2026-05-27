Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κάτω άκρο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης περιπατήτριας σε μονοπάτι του όρους Γιούχτα, στο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Τετάρτης (27/05)

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η γυναίκα τραυματίστηκε στο κάτω άκρο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε για βοήθεια στο 112 στις 16:00.

Η κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη μεταφορά της ήταν άμεση. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την 3η ΕΜΑΚ.

Η τουρίστρια έχει υποστεί στραμπούληγμα στον αστράγαλο, με την κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2059650617174364563}