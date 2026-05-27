Ο Όμιλος Qualco συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς δημόσιου διαλόγου γύρω από το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα, το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως μία από τις πλέον κρίσιμες κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις της χώρας.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικής αγοράς, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την ανάδειξη του δημογραφικού ως ζητήματος εθνικής προτεραιότητας και τη διαμόρφωση ενός ουσιαστικού πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι αιτίες και οι συνέπειες της δημογραφικής κρίσης, καθώς και οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή της, με έμφαση σε ζητήματα όπως η οικογενειακή πολιτική, η στέγαση, η περιφερειακή ανάπτυξη, η εργασία, η εκπαίδευση, η ισότητα ευκαιριών και οι κοινωνικές δομές υποστήριξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, από τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και εκπροσώπους θεσμικών και παραγωγικών φορέων, στην ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να διαμορφωθούν βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για το δημογραφικό ζήτημα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της στήριξης της ελληνικής περιφέρειας μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει την ενίσχυση των γεννήσεων, την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες παιδείας και υγείας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση στέγης για τις νέες οικογένειες.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν επίσης πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της καθημερινότητας των νέων γονέων, όπως η ανάπτυξη παιδικών σταθμών στην περιφέρεια και το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που συμβάλλουν στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παράλληλα, αναφορά έγινε και στη θετική δυναμική που καταγράφεται στο πεδίο του brain regain, μέσα από συντονισμένες προσπάθειες τόσο της πολιτείας όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, υπογραμμίστηκε ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί αποκλειστικά ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά μια πολυδιάστατη πρόκληση που επηρεάζει συνολικά την κοινωνική συνοχή, την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και το μέλλον των επόμενων γενεών.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Στον Όμιλο Qualco πιστεύουμε ότι οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις απαιτούν συλλογική δράση, τεκμηριωμένο διάλογο και μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, επηρεάζοντας την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες των επόμενων γενεών.»

Μέσα από τη συμμετοχή του στο «Δημογραφικό 2026», ο Όμιλος Qualco επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος για την ελληνική κοινωνία.