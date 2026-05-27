Η υπογεννητικότητα σαρώνει, καθώς στα Δημοτικά Σχολεία καταγράφηκαν ήδη 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη τάξη, μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια.

Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού, καθώς αποτυπώνουν με τον πιο δηλωτικό τρόπο τις συνέπειες της υπογεννητικότητας στην εκπαίδευση. Μέσα σε μόλις δέκα χρόνια έχουν μειωθεί κατά περίπου 30.000 παιδιά, γεγονός που αλλάζει σταδιακά τον χάρτη των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού για το 2026 ανήλθαν στις 70.000, όταν το 2016 είχαν φτάσει σχεδόν τις 100.000. Η πτώση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν αφορά μια προσωρινή μεταβολή αλλά μια σταθερή και διαρκή τάση με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Το φαινόμενο γίνεται πλέον ορατό στις σχολικές αίθουσες, ιδιαίτερα σε περιοχές της περιφέρειας, όπου αρκετά σχολεία λειτουργούν με ολοένα και λιγότερους μαθητές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τίθεται ακόμη και ζήτημα συγχωνεύσεων ή αναδιάρθρωσης σχολικών μονάδων.

Όπως σημείωσε η Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026» είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει μπει στην ατζέντα το δημογραφικό ζήτημα και παρέθεσε τα αριθμητικά δεδομένα που υπογραμμίζουν ότι το δημογραφικό επηρεάζει άμεσα την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική. Ειδικότερα, σημείωσε ότι οι εγγραφές στην Α' δημοτικού για το 2026 ανήλθαν στις 70.000 ενώ το 2016 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 100.000. «Στόχος μας είναι να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών μας, ώστε να ξεκινήσει πιο ομαλά η χρονιά», τόνισε επισημαίνοντας πως το υπουργείο θα πρέπει, μελετώντας το δημοτολόγιο και τις δημογραφικές τάσεις, να διασφαλίζει όχι μόνο την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, αλλά και τη λειτουργία σχολείων σε δυσπρόσιτα μέρη, στα νησιά, σε χωριά ή ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

«Το δημογραφικό και η εκπαίδευση είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα, καθώς η πληθυσμιακή εξέλιξη της χώρας επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό του σχολείου του μέλλοντος», υποστήριξε.