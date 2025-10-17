Αντίστοιχη ρύθμιση - αν και αποκλειστικά για μητέρες με τρία και περισσότερα παιδιά - υιοθέτησε πρώτη η Ουγγαρία.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας υπέγραψε νέο νόμο που θεσπίζει μηδενική φορολογία εισοδήματος για γονείς που μεγαλώνουν τουλάχιστον δύο παιδιά - μια μεταρρύθμιση που στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών, στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε από τον Καρόλ Ναβρότσκι τον Αύγουστο, απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος τις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 140.000 ζλότι (32.973 ευρώ).

Η φοροαπαλλαγή ισχύει για όλους τους γονείς που έχουν γονική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κηδεμόνων και των θετών γονέων.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της προεδρίας, η μέση πολωνική οικογένεια αναμένεται να ωφεληθεί κατά περίπου 1.000 ζλότι (235 ευρώ) μηνιαίως χάρη στη νέα ρύθμιση.

Η πραγματική επίδραση των νέων διατάξεων θα φανεί στην φορολογική δήλωση του 2026, η οποία θα υποβληθεί το 2027.

Ο Ναβρότσκι είχε θέσει τη μηδενική φορολόγηση εισοδήματος για τις οικογένειες ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ήδη από τον Μάρτιο, είχε παρουσιάσει το λεγόμενο «Συμβόλαιο με τους Πολωνούς», στο οποίο είχε ανακοινώσει την εισαγωγή της φοροαπαλλαγής από την πρώτη ημέρα της προεδρίας του.

Μετά τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Ιουνίου, τήρησε την υπόσχεσή του, υπογράφοντας συμβολικά το νομοσχέδιο στις 8 Αυγούστου πριν το υποβάλει στο πολωνικό κοινοβούλιο, τη Σεϊμ.

Η μηδενική φορολόγηση αποτελεί μόνο ένα στοιχείο μιας ευρύτερης δέσμης μεταρρυθμίσεων με την ονομασία «φορολογική ασπίδα», η οποία περιλαμβάνει επίσης τη μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 22%, την κατάργηση του φόρου υπεραξίας και την εισαγωγή ποσοστιαίας αναπροσαρμογής των συντάξεων.

Ποιοι θα ωφεληθούν;

Το γραφείο του προέδρου αναφέρει ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος θα προέλθει από την ενίσχυση των μηχανισμών είσπραξης φόρων, ύψους 14 δισ. ζλότι (3 δισ. ευρώ). Ωστόσο, οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι αυτό το ποσό είναι ανέφικτο να συγκεντρωθεί μόνο μέσω αυτής της οδού.

Ειδικοί στη φορολογία προειδοποιούν επίσης ότι τα πραγματικά οφέλη θα τα νιώσουν κυρίως οι πλουσιότεροι πολίτες.

Ο Πιότρ Γιουστσίκ, επικεφαλής φοροτεχνικός σύμβουλος της εταιρείας inFakt, τονίζει ότι τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία πληρώνουν ελάχιστο ή καθόλου φόρο εισοδήματος, θα έχουν αμελητέο όφελος, ενώ οι οικογένειες με υψηλότερα εισοδήματα θα επωφεληθούν περισσότερο.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με μεικτό μηνιαίο εισόδημα 7.000 ζλότι (1.648 ευρώ) θα δει ελάφρυνση περίπου 395 ζλότι (93 ευρώ) τον μήνα.

Αντίθετα, γονείς που κερδίζουν 12.000 ζλότι (2.826 ευρώ) τον μήνα θα εξοικονομούν έως και 913 ζλότι (215 ευρώ) μηνιαίως - πάνω από 11.000 ζλότι (2.590 ευρώ) ετησίως.

Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν το χαμηλότερο εθνικό εισόδημα θα δουν εξοικονόμηση περίπου 75 ζλότι (17 ευρώ), ενώ όσοι έχουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο δεν θα δουν καμία διαφορά, καθώς ήδη εξαιρούνται από τον φόρο.

