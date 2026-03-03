Από το δυστύχημα στην Ισπανία διασώθηκε ένα άτομο.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ισπανία όταν κατέρρευσε μία ξύλινη γέφυρα σε παραλία της Σανταντέρ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δύο ακόμα άτομα αγνοούνται ενώ ένας διασώθηκε.

«Αναζητούνται δύο αγνοούμενοι αφού έπεσαν στο νερό από μια γέφυρα στην περιοχή Ελ Μποκάλ (Σανταντέρ). Έχουν ανασυρθεί τέσσερα πτώματα» ενώ διασώθηκε ένας άνθρωπος που έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση», βρίσκονταν σε μια ξύλινη γέφυρα που συνδέει δύο βράχους όταν αυτή «κατέρρευσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους η δήμαρχος Χέμα Ιγκουάλ, χαρακτηρίζοντας το δυστύχημα «μεγάλη τραγωδία».

{https://x.com/costablancaop/status/2028925458000298191}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/atlasnews_x/status/2028899652536279259?ref_src=twsrc%5Etfw}