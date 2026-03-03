«Έτσι μοιάζει στην πραγματικότητα η "διάσωση" που υποσχέθηκε ο κ. Τραμπ» σχολίασε την Τετάρτη υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναρτώντας φωτογραφία με τους ομαδικούς τάφους στη Μινάμπ.

Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στην μαζική τελετή κηδείας των 165 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση εναντίον σχολείου θηλέων το Σάββατο.

Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους της νότιας πόλης Μιναμπ, καθώς ανοίγονταν οι ομαδικοί τάφοι.

Υπενθυμίζεται πως διεθνή ΜΜΕ είχαν υποστηρίξει πως το σχολείο φαίνεται να ήταν προηγουμένως μέρος της βάσης, αν και οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι δύο τοποθεσίες είναι χωριστές τουλάχιστον από το 2016.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαίωματα έκανε σήμερα έκκληση για μια ταχεία, αμερόληπτη και ενδελεχή έρευνα σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης.

«Η ευθύνη για τη διερεύνηση ανήκει στις δυνάμεις που πραγματοποίησαν την επίθεση», δήλωσε η εκπρόσωπος της UNCHR Ραβίνα Σαμντασανί στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στη Γενεύη, χαρακτηρίζοντας «αποτρόπαιο» το περιστατικό.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι αξιωματούχοι ερευνούν αναφορές για το πλήγμα, ενώ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι δεν έχει γνώση για τυχόν ισραηλινές ή αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή.

