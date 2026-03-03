Ερευνητικό ινστιτούτο επιβεβαίωνει τις καταγγελίες του Ιράν για αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ την 1η Μαρτίου.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τα πρώτα γνωστά πλήγματα σε ιρανική πυρηνική εγκατάσταση από την έναρξη της αεροπορικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ.

Το Institute for Science and International Security ανέφερε ότι εικόνες που δημοσιεύει η Vantor αποδεικνύουν δύο πλήγματα σε σημεία πρόσβασης της υπόγειας μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, η οποία είχε χτυπηθεί ξανά από τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ, πρώην επιθεωρητής πυρηνικών του ΟΗΕ και ιδρυτής του ινστιτούτου, δήλωσε ότι τα πλήγματα φαίνεται να σημειώθηκαν κάποια στιγμή μεταξύ του απογεύματος της Κυριακής και του πρωινού της Δευτέρας

Τα ευρήματά του επιβεβαιώνουν προηγούμενη δήλωση του Ρεζά Νατζαφί, απεσταλμένου του Ιράν στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), ότι η Νατάνζ επλήγη την Κυριακή.

Ο Νατζαφί είχε διαψεύσει από την πρώτη στιγμή τις δηλώσεις του επικεφαλής της IAEA, ότι «δεν υπήρχαν ενδείξεις» πως είχε πληγεί κάποια πυρηνική εγκατάσταση, με τον Ολμπράιτ να σχολιάζει ότι ο Γκρόσι βασίστηκε πιθανότατα σε εικόνες που είχαν ληφθεί πριν από εκείνες που εξασφάλισε το ινστιτούτο του.

Υπενθυμίζεται πως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα συγκαταλέγεται στους βασικούς λόγους που επικαλούνται το Ισραήλ και οι ΗΠΑ για τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη πλησιάζει επικίνδυνα στην ικανότητα κατασκευής πυρηνικού όπλου.

Η έκθεση Όλμπραϊτ αναφέρει ότι δορυφορικές εικόνες της εταιρείας Vantor αποδεικνύουν πως τρία κτίρια στη Νατάνζ καταστράφηκαν: Τα δύο ήταν είσοδοι προσωπικού προς δύο υπόγειες αίθουσες που φιλοξενούν χιλιάδες φυγόκεντρους - μηχανές που εμπλουτίζουν ουράνιο για χρήση σε πυρηνικούς σταθμούς ή, ανάλογα με τη διάρκεια εμπλουτισμού, σε όπλα.

Παρότι οι αίθουσες είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας - μετά την αμερικανική επίθεση τον Ιούνιο - τα πλήγματα ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι έχουν ανακτηθεί φυγόκεντροι ή άλλος σχετικός εξοπλισμός, ενώ το τρίτο κτίριο που καταστράφηκε κάλυπτε τη μοναδική ράμπα πρόσβασης οχημάτων προς τις υπόγειες εγκαταστάσεις.

